Szukają bibliotek z całej Polski. Trwają przygotowania do Odysei Antonińskiej 2026 [POSŁUCHAJ]

Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej edycji Festiwalu Podróży i Regionu Odyseja Antonińska. Organizatorzy zapraszają biblioteki z całej Polski do współtworzenia tzw. prologu imprezy, czyli cyklu spotkań odbywających się przed głównymi wydarzeniami w Antoninie.

Odyseja Antonińska to Ogólnopolski Festiwal Podróży i Regionu. Chcielibyśmy więc, żeby ten człon ''ogólnopolski'' stał się rzeczywistością. Dlatego też chcemy zarazić całą Polskę tak, aby biblioteki - właśnie - z całego kraju wzięły udział w Odysei Antonińskiej, organizując prolog w swojej bibliotece. Prolog, to jest spotkanie podróżnicze, przy czym, co warto podkreślić, podróż traktujemy bardzo szeroko. Tutaj mile widziani są aktorzy, muzycy, czy sportowcy. To do biblioteki należy wybór prelegenta - mówi organizator, Marcin Biegański.

W ubiegłym roku prolog tworzyło sześć bibliotek - z Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Kępna, Ostrzeszowa, Odolanowa i Przygodzic. W tym roku te placówki również wezmą udział w imprezie, ale organizatorzy liczą na kolejne zgłoszenia.

Mamy też już wstępnie zgłoszone dwie kolejne biblioteki, ale tak naprawdę ta akcja promocyjna dopiero się rozpoczyna, czasu jeszcze trochę jest. Liczymy, że ten odzew będzie bardzo pozytywny - dodaje organizator.

Prolog rozpoczyna się przed główną częścią festiwalu. Spotkania w bibliotekach planowane są na przełom lipca i sierpnia, choć w przypadku większej liczby zgłoszeń terminy mogą zostać przesunięte na wcześniejsze dni.

Zgłoszenia można przesyłać przez profil wydarzenia w mediach społecznościowych lub mailowo. Możliwy jest także kontakt przez Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach, który jest głównym organizatorem festiwalu.

Finał 6. edycji Odysei Antonińskiej zaplanowano od 6 do 9 sierpnia w Antoninie. W planie, jak co roku, spotkania z podróżnikami oraz imprezy towarzyszące. Na liście gości ma pojawić się m.in. ostrowski fotograf Janusz Jurek.

Myślimy też o tym, żeby może spróbować wejść trochę w taką aktywność fizyczną i być może w końcu zorganizować jakieś, nazwijmy to zawody, czy à la turniej. Co to będzie? Czy to będzie taka mobilna ścianka wspinaczkowa, czy to będzie tenis, czy to będzie jeszcze coś innego? Trudno mi w tym momencie powiedzieć i też nie mam pewności, czy w tym roku spróbujemy, ale tak sobie myślę, że taka aktywność w formie nawet turniejowej, rozłożona na cztery dni, no też mogłaby być ciekawa, no zobaczymy, być może to też się pojawi - mówi Marcin Biegański.

Więcej szczegółów poznamy wkrótce. ;)

Szukamy bibliotek z całej Polski. Trwają przygotowania do Odysei Antonińskiej 2026 - mówi Marcin Biegański