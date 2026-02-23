Bohaterska akcja w Zmyślonej Parzynowskiej. 19-latek uratował mężczyznę z płonącego budynku

Jagoda Mośpan
2026-02-23 9:51

Uratował ofiarę pożaru, narażając swoje życie i zdrowie! Bohaterska akcja w Zmyślonej Parzynowskiej w gminie Kobyla Góra. 19-latek wbiegł do płonącego domu i uratował starszego mężczyznę. Do zdarzenia doszło wczoraj, ok. godz. 19:00.

Pożar wybuchł w domu jednorodzinnym w Zmyślonej Parzynowskiej w gminie Kobyla Góra. 19-latek nie czekał na strażaków - wbiegł do płonącego domu i wyniósł starszego mężczyznę na zewnątrz.

Osoba postronna ewakuowała mieszkańca budynku jeszcze przed przybyciem pierwszych zastępów straży pożarnej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia nasi strażacy zostali rozwinięty pożar pomieszczenia kuchennego w budynku jednorodzinnym. Ratownicy niezwłocznie udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Poszkodowana została również osoba, która podjęła się ratowania życia mieszkańca. Po opanowaniu widocznych płomieni, przystąpiono do prac rozbiórkowych, w tym tutaj odsłonięciu belek stropowych, aby dotrzeć do ukrytych zarzewi ognia i całkowicie wyeliminować zagrożenie - mówi Noemi Biel e straży pożarnej w Ostrzeszowie.

Pożar ugaszono. Poszkodowani - 19latek i straszy mężczyzna - trafili do szpitala.

