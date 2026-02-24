Ponad pół miliona złotych dla strażaków z Ostrzeszowa. Nowy sprzęt już w jednostce

Wśród najważniejszych inwestycji znalazł się pojazd typu UTV o wartości 158 tysięcy złotych.

To sprzęt, który znacząco zwiększy nasze możliwości działania w takim trudno dostępnym terenie - mówi Noemi Biel ze straży pożarnej w Ostrzeszowie.

Kupiono również drona z kamerą termowizyjną za 50 tysięcy złotych. Będzie wykorzystywany między innymi podczas poszukiwań osób zaginionych oraz monitorowania zagrożeń pożarowych. Strażacy doposażyli się także w zestaw ratownictwa medycznego - torbę PSP R1 oraz rezerwowe wyposażenie ratowników.

Dodatkowo jednostka zakupiła zbiornik na paliwo z dystrybutorem, trzy komplety ubrań specjalnych wraz z wyposażeniem osobistym oraz przeprowadziła remont serwerowni o wartości 158 tysięcy złotych.

Wszystkie te działania mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz mocniej gotowości operacyjnej naszej jednostki - dodaje Noemi Biel.

Nowy sprzęt już jest w jednostce. Całkowita wartość zakupów to - dokładnie - 582 tysiące 700 złotych.