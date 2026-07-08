Prawie 47 tysięcy kilometrów dla Ostrzeszowa. Są wyniki Rowerowej Stolicy Polski

Tegoroczna Rowerowa Stolica Polski dobiegła końca. W ogólnopolskiej rywalizacji uczestniczyło 191 gmin. Ostrzeszów zajął 75. miejsce, a mieszkańcy przejechali łącznie 46 762 kilometry.

Najwięcej kilometrów spośród wszystkich grup wykręciła Trasko Invest - ponad 16 tysięcy. Na kolejnych miejscach znalazły się: Sołectwo Siedlików jedzie dla Ostrzeszowa, Kręcę dla Ostrzeszowa, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojowie oraz Aktywny Ostrzeszów.

Miasto - jak co roku - nagrodzi także najbardziej aktywnych rowerzystów. Wśród kobiet wygrała Nadia Wojcieszak, która przejechała 2051 kilometrów. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Skiba, a trzecie Katarzyna Pastucha. W klasyfikacji mężczyzn najlepszy był Piotr Paluch przed Tadeuszem Krawczykiem i Mirosławem Wróblem.

To jest na zasadzie rekreacji i takiej zabawy tak naprawdę. Bardziej nam chodziło o to, żeby pokazać tradycję i połączyć historię właśnie z aktywnością na świeżym powietrzu - mówi Aneta Pawlarczyk-Świtoń z Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

To jednak nie koniec rowerowych akcji w mieście i gminie. Ruszyło już kolejne wyzwanie - „Ostrzeszów na dwóch kółkach - letnie rowerowanie”. Potrwa do 4 października i również odbywa się w aplikacji Aktywne Miasta.

Trzeba pobrać aplikację Aktywne Miasta, założyć konto, wejść w wyzwanie i po prostu jeździć. Każdy przejazd trzeba odnotować w aplikacji. Nie weryfikujemy, kto szybciej czy kto pierwszy, tylko czy zgadza się liczba przejechanych kilometrów - dodaje urzędniczka.

W nowym wyzwaniu mogą wziąć udział mieszkańcy miasta i gminy Ostrzeszów. Dorośli muszą przejechać co najmniej 300 kilometrów, a dzieci i młodzież do 15. roku życia - minimum 150. Nagrody trafią do osób wylosowanych spośród wszystkich, którzy osiągną wymagany limit.