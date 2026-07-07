Smaki Jesieni wracają na Koniec Świata. We wrześniu jubileuszowa edycja

Do września zostało jeszcze trochę czasu, ale w Kraszewicach już trwają przygotowania do jednej z największych imprez w gminie (i nie tylko). Festiwal „Smaki Jesieni na Końcu Świata” odbędzie się 20 września. W tym roku będzie to jego dziesiąta edycja.

Na miejscu, jak co roku, nie zabraknie stoisk z regionalnym jedzeniem. Swoje potrawy przygotują Koła Gospodyń Wiejskich. Organizatorzy czekają także na kolejnych wystawców, którzy chcą zaprezentować swoje produkty.

Tegoroczny festiwal odbędzie się 20 września, tak jak co roku na Końcu Świata w gminie Kraszewice. Jest to w tym roku dziesięciolecie tych smaków, także przygotowujemy wiele różnych atrakcji dodatkowych. Jak co roku będzie pyszna kuchnia przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich. Zachęcamy też innych wystawców do zgłoszenia się do smaków, żeby urozmaicić jeszcze tę część kulinarną - mówi Aleksandra Łuszczek z Urzędu Gminy w Kraszewicach.

Będą także biegi dla dzieci i dorosłych, marsz nordic walking oraz występy lokalnych zespołów ludowych.

Będzie oczywiście część artystyczna, będą nasze zespoły ludowe, które jak zwykle uświetniają tę imprezę, ale również będzie część sportowa, czyli będą biegi, będzie marsz nordic walking, także już teraz zapraszamy serdecznie - dodaje Aleksandra Łuszczek.

Każdego roku, we wrześniu, na Koniec Świata przyjeżdżają ci którzy lubią regionalne smaki, muzykę i aktywny wypoczynek. I to nie tylko z okolicy.

Pomysłem tego festiwalu jest wszystko - kto co lubi. Jak ktoś sobie lubi pobiegać, zapraszamy. Jak ktoś sobie lubi dobrze zjeść, również zapraszamy. Jak ktoś sobie lubi posłuchać dobrej, takiej ludowej muzyki, też serdecznie zapraszamy. Jest ten klimat, jest ten klimat leśny, jest taka swoboda, taka przestrzeń leśna, także zarówno dzieci, jak i starsze osoby super się czują na takim festiwalu - mówi urzędniczka.

Festiwal „Smaki Jesieni na Końcu Świata” odbędzie się w tym roku - przypominamy - 20 września. Więcej szczegółów wkrótce.