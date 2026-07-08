Wakacyjny wyjazd do pracy za granicę? PUP podpowiada, jak się przygotować

Lato to dla wielu osób okazja, żeby dorobić za granicą. Mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego - od lat - najczęściej wybierają kraje Unii Europejskiej. Wynika z danych urzędu pracy. Choć w wielu z nich nie trzeba mieć pozwolenia na pracę, to nie oznacza, że można wyjechać bez wcześniejszego przygotowania.

Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, jakie zasady obowiązują w kraju, do którego się wybieramy. Pomocna jest europejska sieć EURES, gdzie można znaleźć informacje o warunkach zatrudnienia i życia.

W pierwszej kolejności na pewno trzeba się zapoznać z warunkami życia i pracy w danym kraju, bo wiadomo, że nie w każdym kraju możemy pracować tak od. Jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej to wiadomo, że możemy pracować bez zezwolenia, ale trzeba sprawdzić czy nie są jakieś wymagane dodatkowe formalności związane z zatrudnieniem. Bardzo przydatna w celu sprawdzenia warunków życia i pracy w danym kraju jest taka strona EURES. Jest to strona Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, na której możemy się właśnie dowiedzieć tych podstawowych informacji na temat warunków dopuszczalności pracy w danym kraju. Strona jest dostępna chyba w trzech, czterech językach - język angielski, niemiecki, francuski. Ponadto jeżeli wybieramy się do danego kraju, każda strona ma również te informacje zapisane w swoim języku ojczystym - mówi Beata Paprocka z Urzędu Pracy w Ostrzeszowie.

Przed wyjazdem warto też upewnić się, czy nasze kwalifikacje będą uznawane za granicą.

Nie można też zapomnieć o dokumentach. Potrzebny będzie dowód lub paszport. Warto zabrać także kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Najlepiej, jeśli będą przetłumaczone na język kraju, do którego jedziemy. Przed wyjazdem dobrze jest również wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu.

Ważne jest również znalezienie zakwaterowania oraz posiadanie jakiejś określonej sumy pieniędzy, która pozwoli nam na przeżycie tego pierwszego okresu za granicą, zanim uzyskamy jakieś pierwsze wynagrodzenie z pracy. Będzie takim w razie ''w'', w przypadku, gdy okaże się jakiś niefortunny wyjazd pod kątem jakiegoś nieuczciwego pracodawcy, żebyśmy mieli za co po prostu wrócić do kraju - dodaje urzędniczka.

PUP przypomina też - pracy szukać powinniśmy tylko przez sprawdzone agencje lub zaufane osoby. Dzięki temu łatwiej uniknąć oszustów.