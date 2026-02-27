Ponad tysiąc bezrobotnych w powiecie ostrzeszowskim. Urząd pracy podsumował 2025 rok

369 osób skorzystało w 2025 roku z programów aktywizacji zawodowej prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie. Były to między innymi staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz dotacje na rozpoczęcie działalności i doposażenie stanowisk pracy.

Stopa bezrobocia w 2025 roku utrzymywała się na poziomie około 4-4,2%. Pod koniec roku liczba bezrobotnych była jednak wyższa niż rok wcześniej. W grudniu w rejestrze było 1012 osób bez pracy, a rok wcześniej 870.

Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, to była w miarę stabilna. Nie mieliśmy znaczącego wzrostu poziomu bezrobocia. Stopa bezrobocia oscylowała w granicach 4 do 4,2%. Z końcem roku nam ta liczba osób bezrobotnych troszkę wzrosła, ale to jest tak systematyczna sytuacja jak w latach poprzednich. Koniec roku kończą się umowy na czas okresowy, prace sezonowe i stąd tej rejestracji mamy więcej - mówi dyrektor Urzędu Pracy w Ostrzeszowie, Ewa Rycerska.

Najwięcej bezrobotnych było w mieście i gminie Ostrzeszów - 486 osób. Najmniej w gminie Czajków - 13 osób.

W ciągu całego roku w urzędzie pracy zarejestrowały się 1823 osoby, czyli o 74 mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie pracodawcy zgłosili 1316 ofert pracy - to wyraźnie mniej niż w 2024 roku.

Z danych urzędu wynika też, że w ubiegłym roku z rejestru bezrobotnych wyłączono 1681 osób. Wśród nich było 1080 osób, które podjęły pracę.

Na wsparcie bezrobotnych urząd pracy miał ponad 5 milionów złotych.

3 mln zł to były środki z algorytmu, środki Funduszu Pracy, natomiast 1,3 mln zł to były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego. Dodatkowo również, dwukrotnie Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie przystąpił do konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczący właśnie aktywizacji osób z terenów wiejskich i na ten cel pozyskaliśmy kwotę blisko 800 tys. zł - dodaje dyrektor.

Pieniądze przeznaczono między innymi na staże, szkolenia i dotacje dla osób bezrobotnych. Urząd pracy podkreśla też, że od kilku lat coraz więcej osób korzysta ze szkoleń i bonów na zasiedlenie.