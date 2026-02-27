Niebezpieczny poranek na drogach w powiecie ostrzeszowskim. Dwa wypadki w krótkim czasie

Do pierwszego wypadku doszło dziś, o godzinie 5:30 na drodze wojewódzkiej nr 444, na odcinku między Ostrzeszowem a Szklarką Myślniewską. 42-letni obywatel Bułgarii, który prowadził samochód marki Kia, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Mężczyzna nagle stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i wpadł prosto do przydrożnego rowu. Kierowca był trzeźwy, ale on oraz jeden z dwóch pasażerów zostali zabrani przez pogotowie do szpitala w Ostrzeszowie. Drugi z pasażerów został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

Zaledwie dwadzieścia minut później, o godzinie 5:50, doszło do kolejnego groźnego zdarzenia, tym razem w miejscowości Mąkoszyce. Zderzyły się dwie osobówki. Jak ustalili policjanci, 35-letnia kobieta kierująca Skodą wykonała nieprawidłowy manewr skrętu w lewo. W wyniku tego błędu uderzyła w jadącego z naprzeciwka Fiata, za którego kierownicą siedziała 33-letnia kobieta. Sprawczyni kolizji, kierująca Skodą, dostała mandat.

Policja apeluje do kierowców o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu.