Maluchy przejmują bibliotekę! „Czytasiowe środy” w Ostrzeszowie

W ostrzeszowskiej bibliotece ruszył cykl „Czytasiowe środy”. To zajęcia dla najmłodszych i ich opiekunów. Dzieci słuchają krótkich bajek, naśladują głosy bohaterów i robią proste prace plastyczne. Wszystko w luźnej, wesołej atmosferze.

Zaplanowałyśmy, że każda środa, pierwsza środa danego miesiąca, w godzinach od 9:00 do 10:00 to będzie czas i przestrzeń dla tych maluszków. Chcemy, aby zapoznały się zarówno z przestrzenią biblioteczną, z nami bibliotekarkami i chcemy też tym dzieciom czytać oraz zaproponować prace plastyczno-techniczne, które wykonają wraz z rodzicami. Same prace oczywiście będą dotyczyły tematyki, czytanych książek. Pierwsze zajęcia już za nami. Spędziliśmy tę godzinę w miłej, przyjaznej atmosferze. Wydaje mi się, że dzieciom się podobało, a przede wszystkim my - jako biblioteka - zyskaliśmy kolejnych czytelników, bo się okazało, że były to dzieci, które nie były wcześniej zapisane do biblioteki, nie miały kart czytelnika, a dzięki temu, że pojawiły się zajęcia, dzieci poznały bibliotekę, spodobało się również im i mamom i mamy nowych czytelników - mówi bibliotekarka, Katarzyna Drożak.

Najbliższe spotkanie już 4 marca. Start o godz. 9:00. Wstęp jest wolny.

i Autor: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika/ Facebook