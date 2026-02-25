,,To był rollercoaster emocji''! UKS Piast Ostrzeszów wygrywa zaległy mecz z Grodziskiem

Początek nie był udany. Po pierwszych grach było 1:3, a po deblach 2:4. Gospodarze postawili wysoko poprzeczkę i długo kontrolowali spotkanie. Bardzo ważny punkt zdobył Wojciech Iwasyszyn, który wygrał swój mecz 3:2.

Jesteśmy świeżo po meczu z Bogorią Grodzisk Mazowiecki. Był to rollercoaster emocji, gdyż w meczu przegrywaliśmy już 4:2, a udało nam się odnieść zwycięstwo 6:4. Gospodarze postawili poprzeczkę bardzo wysoko, natomiast w kluczowym momencie wróciliśmy na wysoki poziom i wygraliśmy mecz. Trzeba tutaj dodać, że bardzo ważny punkt zrobił Wojtek Iwasyszyn, jeden z najważniejszych w sezonie, ale też docenić trzeba postawę całej drużyny, np. Adrian Spychała zrobił komplet punktów i też pierwszy stół dołożył swoje, że tak powiem. Był to mecz kluczowy pod tym względem, że już tak naprawdę nie musimy się martwić o utrzymanie. Jesteśmy oczywiście wszyscy bardzo zadowoleni z tego wyniku i czekamy na następne spotkania - mówi zawodnik UKS-u Piast Ostrzeszów, Antek Witkowski.

Każdy dołożył swoją część do końcowego wyniku. Punktowali: Adrian Spychała - 2,5, Antoni Witkowski - 1,5, Wojciech Iwasyszyn - 1,0 i Michał Bańkosz - 1,0. Dzięki wygranej Piast ma 17 punktów i awansuje na czwarte miejsce w tabeli pierwszej ligi.

Patronem medialnym UKS-u Piast Ostrzeszów jest Radio Eska.