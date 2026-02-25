Ferie w Hiszpanii zamiast w domu. Uczniowie I LO realizują międzynarodowy projekt

W sobotę, 21 lutego dziesięciu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie wraz z dwójką nauczycieli poleciało do Sewilli w Hiszpanii. Wyjazd odbywa się w ramach projektu „Otwórz drzwi do przyszłości - nauka języków poprzez technologie i ekologię”, dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Unii Europejskiej.

Uczniowie mieszkają u swoich hiszpańskich koleżanek i kolegów, z którymi mieli okazję poznać się wcześniej podczas spotkań i rozmów online. Dzięki temu nie tylko poznają codzienne życie, kulturę i zwyczaje Hiszpanii, ale przede wszystkim mają możliwość praktycznego wykorzystania języka hiszpańskiego w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Podczas pobytu uczestniczą w lekcjach razem ze swoimi hiszpańskimi rówieśnikami oraz biorą udział w tygodniu kulturowym organizowanym przez szkołę partnerską. Realizują również działania związane z tematyką ekologii i technologii, uczestnicząc w zaplanowanych prelekcjach i zajęciach - mówi dyrektor szkoły, Michał Błoch.

Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych oraz poznanie kultury kraju partnerskiego.

W tym samym czasie nauczycielka języka hiszpańskiego realizuje w Sewilli tzw. job shadowing, czyli obserwację pracy nauczycieli w szkole partnerskiej.

Uczniowie wrócą do Ostrzeszowa w nocy z soboty na niedzielę. We wrześniu - wyjazd do Niemiec. I nauka języka niemieckiego.