Pomoc zaczyna się od wolontariuszy. Szlachetna Paczka wciąż szuka ich w powiecie ostrzeszowskim

Wolontariusze poznają rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji. Odwiedzają ich domy i rozmawiają z domownikami, by dowiedzieć się, czego najbardziej potrzebują. Potem opisują ich historie i kontaktują się z darczyńcami przygotowującymi paczki.

Cały czas szukamy wolontariuszy. Także w powiecie ostrzeszowskim liczymy na to, że będą się zgłaszać i do nas dołączać. Wolontariuszem może zostać osoba, która skończyła 16 lat. Jeśli nie ma jeszcze 18 lat, potrzebna jest zgoda rodzica - mówi wolontariuszka, Agnieszka Łamacz.

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie Szlachetnej Paczki.

Wolontariusze nie tylko pomagają znaleźć rodzinom darczyńców. Są też z nimi w kontakcie i przekazują darczyńcom informacje o konkretnych potrzebach. Dzięki temu pomoc może być dopasowana do sytuacji każdej rodziny.

Baza Rodzin zostanie otwarta 14 listopada. Wtedy darczyńcy będą mogli wybrać rodzinę, której przygotują paczkę. Finał akcji, czyli Weekend Cudów, odbędzie się 12 i 13 grudnia.

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