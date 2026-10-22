Biblioteczna wyprawka dla małych czytelników. Biblioteka w Ostrzeszowie ogłasza kolejną odsłonę akcji „Mała książka - wielki człowiek”

To już dziewiąta odsłona ogólnopolskiej akcji „Mała książka - wielki człowiek”. W tym roku odbywa się pod hasłem „Czytaj chwilę!”. Do programu kolejny raz dołącza biblioteka w Ostrzeszowie. Chce zachęcić najmłodszych do sięgania po książki i wspólnego czytania z bliskimi.

Wyprawkę mogą odebrać dzieci w wieku przedszkolnym, od 4 do 6 lat. W środku znajdą książkę i kartę małego czytelnika.

Podczas pierwszej wizyty w bibliotece dziecko otrzymuje bezpłatną wyprawkę czytelniczą, w skład której wchodzi wybrana książka (jeden z trzech tytułów) oraz karta małego czytelnika. Do wyboru są trzy książki: „Bobuś” Martyny Skibińskiej, „Przywitanie Lata” Marii Dek oraz „Rita i koń” Marty Kopyt. Rodzice i opiekunowie dostaną też broszurę z podpowiedziami, jak czytać razem z dzieckiem - mówi bibliotekarka Katarzyna Drożak.

Na jednej książce może się nie skończyć. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem dziecko dostaje naklejkę na swoją kartę. Gdy zbierze ich dziesięć, czeka na nie dyplom i kolejna książka.

Program ma zachęcać dzieci do poznawania książek i budować nawyk wspólnego czytania.

Codzienna lektura pomaga rozwijać język i wyobraźnię, a także może być dobrą zabawą dla całej rodziny. Do akcji mogą dołączyć wszystkie przedszkolaki, także te, które nie są jeszcze zapisane do naszej biblioteki. Od stycznia (tego roku) zapisało się już ok. 50 dzieci w wieku przedszkolnym i otrzymało wyprawki, a ponad 30 otrzymało dyplomy i książki za uzbieranie 10 naklejek - dodaje bibliotekarka.

W całej Polsce co roku ponad 150 tysięcy dzieci w wieku od 4 do 6 lat odbiera wyprawkę.