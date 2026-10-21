Dwa dni z tenisem stołowym. VI Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Ostrzeszów już w ten weekend

Turniej będzie rozłożony na dwa dni. W sobotę zagrają amatorzy, a w niedzielę młodzi zawodnicy z regionu.

W sobotę będą rywalizowali amatorzy w czterech kategoriach wiekowych. Natomiast w niedzielę, w ramach tych mistrzostw, zorganizujemy Grand Prix Południowej Wielkopolski młodzików oraz juniorów - mówi Jarosław Krzywaźnia, prezes UKS-u Piast Ostrzeszów, które jest organizatorem imprezy.

W sobotę start o godzinie 14:00. Amatorzy zagrają w kategoriach: do 40 lat, od 41 do 55 lat, powyżej 55 lat oraz w kategorii kobiet. W turnieju mogą wystartować także zawodnicy ligowi (ale maksymalnie z piątej ligi). Zapisy będą przyjmowane (w dniu turnieju) do godziny 12:30. Zgłoszenia można wysłać pod numerem telefonu 660 523 680.

W niedzielę, od godziny 10:00, przy stołach staną młodzicy i juniorzy.

Po raz kolejny zorganizujemy to przez dwa dni w związku z bardzo dużym zainteresowanie. Byłoby nam ciężko takie wydarzenie zorganizować w jeden dzień, więc w sobotę amatorzy, w niedzielę dzieci i młodzież. Także już teraz bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno do wzięcia udziału, jak i do kibicowania na trybunach - dodaje prezes.

Oba turnieje odbędą się w hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie.

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