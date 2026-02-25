UKS Piast Ostrzeszów przed kolejnym starciem. Dziś zaległy mecz z Grodziskiem

Tenisiści stołowi UKS-u Piast Ostrzeszów już dziś rozegrają zaległe spotkanie 1 ligi. Rywalem będzie KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki II.

Pierwsze spotkanie obu drużyn zakończyło się remisem 5:5, jednak później wynik został zweryfikowany jako walkower dla Piasta z powodu błędów regulaminowych drużyny z Grodziska.

Na wyjeździe zmierzymy się z Bogorią II Grodzisk Mazowiecki. Będziemy starali się pokusić o komplet punktów, choć młody, ambitny zespół z Grodziska robi cały czas postępy i myślę, że będzie to jeszcze trudniejszy rywal niż w pierwszej rundzie. W pierwszej rundzie zremisowaliśmy 5:5, ale ze względu na błędy regulaminowe drużyny z Grodziska otrzymaliśmy walkower za tamto spotkanie. Myślę, że to będzie trudny i wymagający rywal - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

Po 12 rozegranych meczach UKS Piast Ostrzeszów zajmuje 5. miejsce w tabeli. Drużyna ma na koncie 7 zwycięstw, 1 remis i 4 porażki. Z kolei Bogoria II Grodzisk Mazowiecki jest na 8. miejscu – z dorobkiem 3 wygranych, 1 remisu i 8 porażek.

Patronem medialnym UKS-u Piast Ostrzeszów jest Radio Eska.