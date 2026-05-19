Miejsc szybko ubywa, więc warto się pospieszyć. Trwają zapisy na I Półmaraton Koroną Wzgórz Wielkopolski

Organizatorami imprezy są Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych. Uczestnicy będą mieli do pokonania klasyczny dystans półmaratonu, czyli 21 kilometrów i 97 metrów.

Biegacze pobiegną między innymi przez tereny gminy Ostrzeszów i gminy Kobyla Góra. Organizatorzy przygotowali klasyfikacje generalne, wiekowe, drużynowe i osobną kategorię dla mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego. Zawodnicy będą podzieleni na grupy wiekowe kobiet i mężczyzn - od 18 do 29 lat, od 30 do 39, od 40 do 49, od 50 do 59 oraz 60 plus. Będzie też klasyfikacja drużynowa dla klubów i stowarzyszeń. Liczyć się będą wyniki czterech najlepszych osób z jednej drużyny, w tym przynajmniej jednej kobiety.

Jest to trochę nawiązanie do tego półmaratonu, do trasy, którą - można powiedzieć - znamy troszeczkę z Crossów Ostrzeszowskich. Ta trasa przełajowa, ona cieszyła się dużym zainteresowaniem i myślę, że brakuje tego typu właśnie imprezy sportowej tutaj w naszym regionie. Stąd też pomysł na organizację tego biegu. To jest też dobra okazja, żeby pokazać biegaczom i osobom przyjezdnym walory turystyczne i przyrodnicze powiatu ostrzeszowskiego, głównie gminy Ostrzeszów i gminy Kobyla Góra - mówi starosta ostrzeszowski, Dariusz Świtoń.

Zapisy trwają przez internet. Chętni mogą zgłaszać się do 20 września albo do momentu wyczerpania miejsc. Na ten moment wolnych pakietów zostało już mniej niż 50.

Ustaliliśmy limit miejsc na 150 osób. Chcemy zobaczyć, jak to wszystko się sprawdzi. To jest pierwsza edycja Półmaratonu Ostrzeszowskiego ''Koroną Wzgórz Wielkopolski'' - dodaje starosta.

A sam bieg 27 września o godzinie 10:00. Start i meta na stadionie miejskim w Ostrzeszowie.