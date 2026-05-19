Edukacja włączająca i wsparcie rodzin. Konferencja SCWEW w Ostrzeszowie już jutro

Jak wygląda codzienność rodziców dzieci z niepełnosprawnościami? Gdzie szukać pomocy? I czym właściwie jest edukacja włączająca? O tym będzie jutrzejsza konferencja inaugurująca działania SCWEW w Ostrzeszowie.

W planie są wystąpienia specjalistów, psychologów, nauczycieli i rodziców. Będzie o emocjach, codziennych problemach, ale też o tym, jak wygląda pomoc dla dzieci i rodzin w szkołach i poza nimi.

Tematy, które pojawiają się w trakcie konferencji uzależnione są od potrzeb danego środowiska lokalnego. W przypadku SCWEW-u w Ostrzeszowie ta konferencja ułożyła nam się troszeczkę taką tematyką wspierającą mocno rodziców. Mówiącą o różnych potrzebach, różnych doświadczeniach rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym. O tym, do czego ta droga tych rodziców doprowadziła, do jakich sukcesów, do których się nie spodziewali przed pojawieniem się w ich rodzinach dziecka z niepełnosprawnością. I to będzie piękne wydarzenie - mówi dyrektor SOSW w Ostrzeszowie, Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

Podczas spotkania pojawią się też informacje o działaniach SCWEW i systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka godzin prelekcji i rozmów.

Na liście gości są między innymi przedstawiciele kuratorium, poradni psychologiczno-pedagogicznej, fundacji i organizacji pomagających osobom z niepełnosprawnościami. Nie zabraknie też tematów związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i rodziców.

Oczywiście na konferencji nie może zabraknąć również takich formalnych informacji o tym czym jest SCWEW, czym jest edukacja włączająca, jaki jest system wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Tutaj nasz lokalny, ale też ogólnokrajowy. Konferencja będzie dosyć długa. Wydarzeń będzie dużo, natomiast jest ona wydarzeniem otwartym. Mamy bardzo duże grono osób zaproszonych, ale wszystkie osoby, które by chciały dołączyć do tej konferencji zapraszam - dodaje dyrektor.

Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy Zamkowej. Start o 9:30. Organizatorami są Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i SCWEW Ostrzeszów, czyli Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.

