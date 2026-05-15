Ostrzeszów dokłada pieniądze do nowej komendy policji. Miasto przekaże 300 tysięcy złotych

Ostrzeszów przekaże 300 tysięcy złotych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Pieniądze mają pomóc w przebudowie budynku przy Alei Wojska Polskiego, który pod koniec ubiegłego roku został kupiony na potrzeby nowej siedziby ostrzeszowskiej policji.

Dotychczasowa komenda od lat boryka się z problemami lokalowymi. Budynek jest mały, stary i nie ma możliwości rozbudowy. Dlatego zapadła decyzja o zakupie większego obiektu, który po przebudowie ma spełniać nowoczesne standardy.

Pierwotnie były plany inwestycyjne co do budowy nowej komendy. Te plany różnie były szacowane, na pewno to miało być kilkadziesiąt milionów złotych. Mówiło się od 40 do 70 milionów. W tym przypadku komenda wojewódzka zapłaciła około 12 milionów złotych i modernizacja tego budynku opiewa na kwotę kolejnych kilkunastu milionów - mówi burmistrz Ostrzeszowa, Patryk Jędrowiak.

Wsparcie finansowe zadeklarowały też inne samorządy z powiatu. Łącznie ma to być około miliona złotych na przebudowę obiektu.

Nowa komenda ma być dużo większa od obecnej. Po przebudowie znajdzie się tam więcej miejsca dla policjantów i pracowników, a także dodatkowe pomieszczenia potrzebne dla całego regionu.

Nowy budynek jest na tyle duży, że mamy informacje, że po modernizacji ma się tam również znajdować strzelnica dla całego rejonu oraz magazyn dowodów rzeczowych. Myślę, że jest to bardzo dobra inwestycja, która też podniesie rangę naszej komendy - dodaje burmistrz.

Według planów nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie ma zostać oddana do użytku w 2027 roku.