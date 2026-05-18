Trwa nabór do szkoły muzycznej w Ostrzeszowie. Można uczyć się gry m.in. na fortepianie i saksofonie

To opcja dla dzieci, które lubią muzykę i chcą rozwijać swój talent. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie rozpoczęła nabór na rok szkolny 2026/2027.

Szkoła prowadzi dwa cykle nauki. Sześcioletni jest dla młodszych dzieci, a czteroletni dla starszych uczniów. Wszystko zależy przede wszystkim od wieku dziecka.

Do wyboru jest siedem instrumentów. Uczniowie mogą uczyć się gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach, flecie, trąbce, saksofonie i akordeonie. Oprócz gry na instrumencie są też zajęcia ze słuchu muzycznego, rytmiki, chóru i zespołów instrumentalnych.

Czy szkoła muzyczna jest dla każdego? Niestety nie. Aby zacząć taką edukację, dziecko musi mieć wrodzone predyspozycje: słuch, poczucie rytmu czy dobrą koncentrację. Gra na instrumencie to ogromny trening dla mózgu. Uczy podzielności uwagi, odwagi scenicznej oraz kreatywności, co bardzo pomaga później w zwykłej szkole. Muzyka po prostu zmienia człowieka, pozwala mu inaczej myśleć i odczuwać. Pamiętajmy jednak, że to szkoła dodatkowa, a nie obowiązkowa – to miejsce dla dzieci, które same chcą rozwijać swoje talenty - mówi dyrektor szkoły, Mirosław Zając.

Do szkoły nie można dostać się tylko na podstawie zgłoszenia. Każde dziecko musi przejść krótkie badanie predyspozycji muzycznych. Sprawdzany jest między innymi słuch, rytm i pamięć muzyczna.

Sprawdzamy słuch muzyczny i poczucie rytmu. Dziecko musi na przykład zaśpiewać piosenkę, powtórzyć usłyszane dźwięki oraz wystukać rytm. Nauczyciel gra też akordy, a kandydat określa, czy są wesołe, czy smutne. Komisja punktuje każdy element - aby dostać się do szkoły, trzeba zdobyć określone minimum. Ostateczna lista przyjętych zależy jednak od limitu miejsc, bo w przeciwieństwie do zwykłych szkół, nie możemy tworzyć dodatkowych klas - dodaje dyrektor.

Największym zainteresowaniem od lat cieszy się fortepian. Ale nie tylko.

Od wielu lat niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się też instrumenty dęte. To dla nas powód do dumy, ponieważ nasi absolwenci zasilają lokalne zespoły. Większość muzyków Ostrzeszowskiej Orkiestry Dętej to właśnie osoby, które ukończyły naszą szkołę. Podobnie jest z orkiestrami w Mikstacie czy Marszałkach. Oczywiście podstawą w rekrutacji wciąż pozostaje fortepian. Jeśli jednak na danym kierunku zabraknie miejsc, komisja często proponuje kandydatom naukę gry na innym instrumencie - mówi Mirosław Zając.

Dokumenty można składać do 28 maja w sekretariacie szkoły przy ulicy Zamkowej w Ostrzeszowie albo wysłać mailowo. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie szkoły.