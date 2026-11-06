Kilka godzin oddechu dla opiekunów. Ostrzeszowski MOPS sprawdza, ilu mieszkańców potrzebuje pomocy

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-11-06 10:49

Ostrzeszowski MOPS sprawdza, ilu opiekunów chciałoby skorzystać z programu „Opieka wytchnieniowa” w 2027 roku. Zainteresowanie można zgłosić do 16 listopada. Na podstawie deklaracji ośrodek ustali, ile osób potrzebuje pomocy i - na ile godzin.

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Autor: Adrianna Grochala

Na czym polega taka pomoc? Ktoś na kilka godzin przejmuje opiekę nad osobą z niepełnosprawnością w jej domu. W tym czasie opiekun może odpocząć, zrobić zakupy albo pójść do lekarza. Pomoc ma być bezpłatna.

Program jest dla osób, które mieszkają z bliskim z niepełnosprawnością i na co dzień się nim opiekują. Chodzi o opiekunów dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, skończyły 2 lata i nie mają jeszcze 16 lat. Z pomocy mogliby też skorzystać opiekunowie osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Co trzeba zrobić teraz? Wypełnić deklarację i dołączyć klauzulę RODO. Na tym etapie wystarczą te dwa dokumenty. Można je zanieść do MOPS-u albo wysłać pocztą lub przez e-Doręczenia.

Dzięki deklaracjom MOPS dowie się, ilu opiekunów potrzebuje pomocy i na ile godzin. Na tej podstawie przygotuje wniosek o pieniądze z Funduszu Solidarnościowego. Właściwe zapisy ruszą, jeśli wojewoda przyzna pieniądze i zostanie podpisana umowa. Przy zapisach kolejność składania deklaracji nie będzie miała znaczenia.

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