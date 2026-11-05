Harcerze zapraszają na Wolne Miasto. Świętowanie potrwa kilka dni

Tegoroczne Wolne Miasto przeniesie mieszkańców w czasy Polski Ludowej. To właśnie tę część historii harcerze chcą przypomnieć w tym roku.

Co roku chcemy przybliżać inną część historii Polski. W tym roku skupiamy się na czasach Polski Ludowej i chcemy przypomnieć o tym, co działo się tak naprawdę niedawno - mówi jedna z organizatorek, Magdalena Gałęcka.

Pierwsza będzie Akcja Flaga. W sobotę, 7 listopada, zuchy i zuchenki zaczną rozdawać biało-czerwone o 10:00. Flagi będzie można odebrać na ostrzeszowskim rynku, placu Borek i Osiedlu Zamkowym.

Serdecznie zapraszamy, aby wziąć i wywiesić biało-czerwone na swoim domu, aby tak oddać hołd i pokazać swój patriotyzm - dodaje harcerka.

O tej samej porze w Kobylej Górze zacznie się „Morsowanie Niepodległości Świętowanie”. Chętni spotkają się nad zalewem Blewązka, od strony tamy.

W niedzielę, 8 listopada, harcerze zapraszają na XI Bieg na Orientację „Bieg o III RP”.

Mamy do dyspozycji dwie trasy: trasę rekreacyjną, tutaj można dobrać się w patrole, oraz trasę sportową. Tutaj podchodzimy do biegu w sposób indywidualny i bardzo sportowy, wyczynowy - mówi Magdalena Gałęcka.

Główne obchody odbędą się 11 listopada. O 9:00 będzie msza w kościele pw. Chrystusa Króla, a o 10:30 apel na ostrzeszowskim rynku. Po nim ruszy gra miejska „Za żelazną kurtyną”. Wolne Miasto zakończy koncert „Niepodległa w Dźwiękach” - o 18:00 w sali widowiskowej OCK.

Patronem medialnym Wolnego Miasta jest Radio Eska.

Autor: Wolne Miasto/ Facebook

Bieg Niepodległości w Rzeszowie