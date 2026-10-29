Ponad milion złotych na asystentów. PCPR w Ostrzeszowie złożył wniosek na 2027 rok

Asystent pomaga w codziennych sprawach. Może towarzyszyć osobie z niepełnosprawnością poza domem i wspierać ją w różnych aktywnościach. Dzięki temu łatwiej jej być samodzielną i brać udział w życiu społecznym.

PCPR w Ostrzeszowie bierze udział w programie po raz trzeci.

Do programu przystępujemy już po raz trzeci. Chcemy wykorzystać doświadczenie z poprzednich lat i dalej pomagać mieszkańcom powiatu. Asystent osobisty to bardzo praktyczna forma wsparcia. Pomaga osobom z niepełnosprawnościami być bardziej samodzielnymi. Ułatwia im też codzienne życie. W przyszłym roku chcemy objąć pomocą 30 osób - mówi dyrektor PCPR w Ostrzeszowie, Aneta Małolepsza.

Wsparcie jest przeznaczone dla dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci, które spełniają warunki programu. Zanim PCPR złożył wniosek, sprawdził, ile osób potrzebuje takiej pomocy.

Najpierw musieliśmy sprawdzić, ile osób potrzebuje wsparcia. Dopiero na tej podstawie mogliśmy złożyć wniosek. Zgłoszone potrzeby pokazały, że pomocą warto objąć 30 osób. Tę liczbę wpisaliśmy do wniosku na przyszły rok. Teraz czekamy na decyzję o wysokości dotacji - dodaje dyrektor.

Wniosek PCPR przeszedł już ocenę formalną. Nie wiadomo jeszcze, ile pieniędzy placówka otrzyma. Od tej decyzji zależy, w jakim zakresie program będzie realizowany w powiecie w 2027 roku.

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