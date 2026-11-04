Pomoc bliżej mieszkańców. Mobilni doradcy w powiecie ostrzeszowskim

Nie każdy może sam dotrzeć do miejsca, w którym otrzyma wsparcie. Przeszkodą bywa zdrowie, brak transportu czy odległość od miejsca zamieszkania. Do takich mieszkańców mają docierać mobilni doradcy.

Mobilny doradca jest to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Szczególną wartością tego mobilnego doradcy jest dotarcie do osób, którym ze względu na stan zdrowia, miejsce zamieszkania czy też ograniczenia komunikacyjne lub inne bariery trudno jest samodzielnie dotrzeć do odpowiedniej instytucji - mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, Aneta Małolepsza.

Pomoc będzie zależeć od sytuacji konkretnej osoby.

Doradca będzie mógł wspólnie z mieszkańcem rozpoznać jego sytuację, potrzeby, bariery, pomóc w ustaleniu odpowiedniego sposobu działania oraz w dotarciu do właściwych usług czy też instytucji - dodaje dyrektor.

Może chodzić między innymi o rehabilitację, opiekę zdrowotną, edukację czy pomoc w znalezieniu pracy. Doradcy mają ułatwiać korzystanie z dostępnego wsparcia.

Mobilny doradca nie będzie zastępował już funkcjonujących instytucji, lecz ma on pomagać mieszkańcom sprawniej korzystać z istniejących możliwości i łączyć wsparcie dostępne w różnych obszarach. Czy to jest pomoc społeczna, czy też ochrona zdrowia, czy rehabilitacja, edukacja, czy też aktywizacja zawodowa czy społeczna - mówi Aneta Małolepsza.

Projekt poprowadzi PCPR w Ostrzeszowie. Pięciu doradców pomoże co najmniej 158 osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu.

Projekt potrwa do końca czerwca 2029 roku. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich, a partnerem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.