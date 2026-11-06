PCPR w Ostrzeszowie zbiera prezenty dla dzieci z rodzin zastępczych. Akcja potrwa do 4 grudnia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie już szykuje się do świąt. W tym roku znów chce zorganizować spotkanie mikołajkowo-gwiazdkowe dla dzieci z rodzin zastępczych. To właśnie na tę okazję przygotuje paczki. W ich kompletowaniu mogą pomóc mieszkańcy, lokalne firmy i instytucje.

Chcemy, żeby dzieci dostały paczki podczas świątecznego spotkania. W ich przygotowaniu mogą nam pomóc mieszkańcy, lokalne firmy i instytucje. Już teraz zachęcamy do włączenia się w zbiórkę - mówi dyrektor PCPR w Ostrzeszowie, Aneta Małolepsza.

Co może trafić do paczki? Na liście są między innymi zabawki, książki, gry i artykuły plastyczne. Może to być więc gra planszowa, kolorowanka albo zestaw do malowania. Do zbiórki można przynieść też słodycze lub bon podarunkowy. PCPR przyjmie również wsparcie finansowe.

Może być to forma finansowa, może być to forma w postaci prezentów, upominków, słodyczy, czy też bonów upominkowych. My jesteśmy otwarci na każdą formę pomocy, która do nas trafia, na pewno to dobrze zagospodarujemy dla dzieci - dodaje dyrektor.

Prezenty można zostawiać w siedzibie PCPR w Ostrzeszowie, od godz. 7.00 do 15.00. Punkt zbiórki jest na pierwszym piętrze, w biurach nr 11, 12 i 13. Ostatni dzień akcji to piątek, 4 grudnia.

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