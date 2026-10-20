Burmistrz Mikstatu rezygnuje. Będą przedterminowe wybory

Szykują się przedterminowe wybory w Mikstacie. Burmistrz Henryk Zieliński odchodzi ze stanowiska. Rezygnacja z mandatu jest już w Krajowym Biurze Wyborczym. Powody mają być osobiste.

Henryk Zieliński w tym roku skończył 65 lat, gminą kierował od 2014 roku.

Do wyborów jego miejsce zajmie dotychczasowa zastępczyni Danuta Kamińska.

W poniedziałek wpłynęło to oświadczenie, ale jeszcze nie zostało rozpoznane. W przypadku sytuacji, w której jest zastępca, po prostu zastępca wójta, czy zastępca burmistrza, czy wiceburmistrz, to może być różnie, no to on pełni te obowiązki do czasu wyłonienia odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta.Natomiast może być sytuacja, w której nie ma takiej osoby wyznaczona. Nie było nigdy zastępcy wójta, burmistrza. No i wówczas, tak jak to zawsze bywało, osobę taką wyznacza prezes Rady Ministrów.I osoba ta pełni tą funkcję do czasu wyłonienia następcy, czy też następczyni w wyniku wyborów przedterminowych.

Mówi komisarz wyborczy w Kaliszu, sędzia Adam Plichta.

Termin przedterminowych wyborów wyznaczy Prezes Rady Ministrów.