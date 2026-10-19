UKS Piast Ostrzeszów liderem pierwszej ligi. Tenisiści wygrali oba weekendowe mecze

Mecz z MATS-em był jednym z najważniejszych w tej rundzie. Rzeszowianie zajmowali drugie miejsce w tabeli i są wśród faworytów do awansu do Lotto Superligi. W sobotę kibice w Rojowie mogli też po raz pierwszy zobaczyć w barwach Piasta Andreja Gaćinę, 62. zawodnika światowego rankingu.

Wiedzieliśmy, że te spotkania będą trudne. Szczególnie cieszy nas sobotnia wygrana z MATS-em Rzeszów. To wicelider tabeli i jeden z głównych faworytów do awansu do Lotto Superligi. W jego składzie jest wielu doświadczonych zawodników. Nasi pokazali kapitalną, bardzo waleczną postawę i duże zaangażowanie. Mecz mógł się różnie potoczyć, ale ostatecznie wygraliśmy 6:4. Cieszy nas też świetna atmosfera na trybunach. Pobiliśmy rekord frekwencji na naszych meczach pierwszoligowych. Każdy, kto był w sobotę w hali, wie, ile było emocji i jak wysoki był poziom sportowy - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

W niedzielę Piast zagrał bez Gaćiny, który nie mógł wystąpić z powodu innych obowiązków. Przez cały weekend drużynie nie mógł też pomóc Michał Bańkosz, który ma problemy z okiem. Do składu wrócił Jakub Masłowski. Po ponad rocznej przerwie znów zagrał w pierwszej lidze. O tym, że wystąpi, dowiedział się dzień przed meczem. Zdobył półtora punktu, a Piast wygrał z Politechniką Rzeszowską 7:3.

W niedzielę czekał nas kolejny trudny i wymagający mecz. Wygraliśmy z Politechniką Rzeszowską 7:3, choć rywale wciąż czekają na pierwsze punkty w tabeli. Do zwycięstwa poprowadzili nas Antoni Witkowski, który zdobył 2,5 punktu, Michał Gawlas z dorobkiem dwóch punktów i Dawid Michna, który dołożył jeden punkt. Ważne było też półtora punktu Jakuba Masłowskiego. Kuba wrócił po poważnej kontuzji i po ponad rocznej przerwie znów zagrał w pierwszej lidze. Bardzo dobrze sobie poradził - dodaje prezes.

Po sześciu kolejkach ostrzeszowianie mają na koncie sześć zwycięstw i prowadzą w tabeli. Kolejne mecze UKS rozegra dopiero pod koniec listopada - 28.11 z BKS-em Stal Bielsko-Biała, a 29.11 z KS-em Naprzód Borucin.

W najbliższy weekend w Ostrzeszowie odbędą się VI Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Ostrzeszów w tenisie stołowym.