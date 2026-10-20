Groźny wypadek w Czajkowie. Dwie osoby trafiły do szpitala

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-10-20 9:55

Dwóch mężczyzn trafiło do szpitala po wypadku, do którego doszło wczoraj w Czajkowie. Opel wypadł z drogi, dachował i zatrzymał się między drzewami przydrożnego lasu. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Srebrny opel zawieszony pionowo na drzewach w lesie nocą. Obok idzie policjant. O wypadku czytaj w Eska Ostrzeszów.
Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie/ Facebook

Do wypadku doszło wczoraj około godziny 21:10 na drodze powiatowej w Czajkowie.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 22-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego, kierując samochodem marki Opel, na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. W wyniku tego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewe pobocze, a następnie dachował. Samochód zatrzymał się na drzewach przydrożnego lasu, zawisając pomiędzy nimi - mówi Magdalena Domeredzka z komendy policji w Ostrzeszowie.

W środku, oprócz kierowcy, był 24-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. 

Zarówno kierowca, jak i pasażer doznali obrażeń ciała i zostali przetransportowani do szpitala w Kaliszu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obrażenia obu mężczyzn naruszyły czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni - dodaje Magdalena Domeredzka.

Jak się okazało, 22-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Od kierowcy pobrano krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających. Badanie wykazało, że pasażer miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku. 

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