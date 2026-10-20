Groźny wypadek w Czajkowie. Dwie osoby trafiły do szpitala

Do wypadku doszło wczoraj około godziny 21:10 na drodze powiatowej w Czajkowie.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 22-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego, kierując samochodem marki Opel, na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. W wyniku tego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewe pobocze, a następnie dachował. Samochód zatrzymał się na drzewach przydrożnego lasu, zawisając pomiędzy nimi - mówi Magdalena Domeredzka z komendy policji w Ostrzeszowie.

W środku, oprócz kierowcy, był 24-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego.

Zarówno kierowca, jak i pasażer doznali obrażeń ciała i zostali przetransportowani do szpitala w Kaliszu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obrażenia obu mężczyzn naruszyły czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni - dodaje Magdalena Domeredzka.

Jak się okazało, 22-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Od kierowcy pobrano krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających. Badanie wykazało, że pasażer miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku.