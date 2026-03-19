„Zdrowie w głowie” w praktyce. Pierwsze grupy są już po zajęciach

Pierwsi uczniowie, rodzice i nauczyciele z powiatu ostrzeszowskiego są już po warsztatach w ramach projektu „Zdrowie w głowie”. To zajęcia o emocjach, stresie i codziennych problemach.

Spotkania odbyły się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie i w I LO. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak radzić sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Były też konkretne wskazówki do wykorzystania na co dzień.

Ten projekt to nic innego jak taka profilaktyka zdrowia psychicznego. On jest oparty o trzy rodzaje wsparcia.To ma być wsparcie dedykowane młodzieży - dotyczące radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałaniu uzależnieniom i różnego tego typu problemom. Jest to projekt adresowany także do rodziców tych dzieci, aby wspierać ich w takim trudnym okresie dojrzewania i wskazywać ścieżki rozwiązywania różnych problemów. I jest to także projekt, w ramach którego będziemy także realizować warsztaty dla wychowawców uczniów szkół ogólnokształcących - mówi kierownik oświaty w starostwie powiatowym, Dominika Grzesiak-Sikora.

Łącznie wsparcie ma objąć 108 uczniów, co najmniej 48 rodziców i grupę nauczycieli.

Całkowita wartość projektu to 126,5 tysiąca złotych, dotacja z UE to 120 tysięcy. Całość potrwa do połowy 2027 roku.