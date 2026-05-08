Radni podjęli decyzję. Powiat ostrzeszowski dołącza do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Jagoda Mośpan
2026-05-08 13:17

To przede wszystkim lepsza współpraca samorządów i wspólne reprezentowanie ważnych spraw regionu. Powiat ostrzeszowski dołącza do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Decyzję podjęli radni podczas dzisiejszej sesji.

zdjęcie poglądowe

Autor: Powiat Ostrzeszowski/ Facebook

Powiat ostrzeszowski będzie członkiem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie podjęto podczas dzisiejszej Rady Powiatu.

Stowarzyszenie działa od 1991 roku. To jedna z największych organizacji samorządowych w Wielkopolsce. Należy do niej już 168 samorządów, w tym 20 powiatów ziemskich.

Chodzi przede wszystkim o współpracę między samorządami. Powiaty i gminy wymieniają się doświadczeniami, wspólnie rozmawiają o problemach i razem reprezentują ważne sprawy wobec władz regionalnych i rządu. Organizacja działa też w ramach ogólnopolskiego porozumienia samorządów.

Dla powiatu ostrzeszowskiego roczny koszt członkostwa wyniesie 3522 złote. Wysokość składki została wyliczona na podstawie liczby mieszkańców.

Powiat w stowarzyszeniu będą reprezentować starosta ostrzeszowski Dariusz Świtoń oraz wicestarosta Lech Janicki.

