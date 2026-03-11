Darmowy dentysta dla dzieci i młodzieży w Ostrzeszowie. Nowy gabinet działa przy ZS nr 1

Nowy gabinet stomatologiczny powstał w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 przy w Ostrzeszowie. Opieką mają być objęte wszystkie dzieci i młodzież z powiatu ostrzeszowskiego. Leczenie finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Gabinet powstał w miejscu dawnej pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej.

Kiedy pojawiła się propozycja uruchomienia takiego miejsca, od razu pomyślałem o tym pomieszczeniu. Ma niezależne wejście z zewnątrz, dobrze je widać od strony ulicy, więc to naprawdę idealne miejsce na gabinet. Bardzo mi zależało na tym, żeby to było właśnie u nas w szkole. Jest dużo młodzieży. Uczy się tu ponad tysiąc uczniów a jeśli dodatkowo gabinet ma obsługiwać także inne dzieci z okolicy, to naprawdę świetna sprawa - mówi dyrektor szkoły, Dariusz Grzesik.

Za uruchomienie gabinetu odpowiada firma, która wygrała konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia. Powiat zapewnił natomiast pomieszczenie w szkole. Prace nad uruchomieniem gabinetu trwały bardzo krótko.

Bardzo się cieszymy, że zgłosił się do nas podmiot zainteresowany kontraktem z NFZ na opiekę stomatologiczną dla uczniów. My zapewniliśmy pomieszczenia, w których dziś mieści się gabinet i poczekalnia. Wszystko działo się w kilku tygodniach. W tym czasie musieliśmy zorganizować zarówno sprawy administracyjne, jak i znaleźć lokal - mówi kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, Dominika Grzesiak-Sikora.

W gabinecie pracuje dwóch lekarzy dentystów, higienistka stomatologiczna oraz recepcjonistka.

Jeśli chodzi o zakres zabiegów tu wykonywanych, to pierwszym jest instruktaż, przegląd taki z instruktażem, potem jest tak zwana wizyta kontrolna. Tu jest lakierowanie, tu jest procedura uzupełniania brust lakiem szczelinowym, badanie żywotności zęba. Od razu pani doktor, pan doktor stomatolog wykrywa te wczesne wady zgryzu. Generalnie to są zabiegi profilaktyczne, które my tutaj możemy zrobić, no a potem to już leczenie - mówi koordynator medyczny, Monika Sidowska.

Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Na wizytę można zapisać się telefonicznie lub przyjść bezpośrednio do gabinetu. Z opieki stomatologicznej mogą korzystać wszystkie dzieci i młodzież z powiatu ostrzeszowskiego.