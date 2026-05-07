Wystartowały zapisy na VII Bieg Uliczny w Ostrzeszowie. Liczba miejsc ograniczona

To opcja dla wszystkich, którzy lubią ruch i chcą aktywnie spędzić letni wieczór. Trasa poprowadzi ulicami miasta. Zawodnicy pobiegną dwie pętle po 2,6 kilometra. Start i meta będą w Rynku, przy Ratuszu.

Biuro zawodów będzie działać w dniu biegu od 16:00 do 18:30. Tam trzeba się zweryfikować i odebrać numer startowy. Każdy uczestnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości i podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia zawodów ukończą 8 lat. Najmłodsi, do 16 roku życia, startują tylko pod opieką dorosłego. Starsi niepełnoletni mogą pobiec samodzielnie, ale potrzebna jest zgoda rodzica.

Limit uczestników to 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja odbywa się online i potrwa do 7 sierpnia do godziny 15:00, chyba że miejsca skończą się wcześniej. W razie wolnych miejsc będzie można zapisać się także w dniu biegu.

Czas będzie mierzony elektronicznie. Będą klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn, kategorie wiekowe i open. Nagrody trafią do najlepszych, ale liczy się też sam udział.

Za organizację odpowiada Miasto i Gmina Ostrzeszów oraz Ostrzeszowska Grupa Biegowa „Aktywny Ostrzeszów”.