Tydzień Bibliotek w Ostrzeszowie. Będą wystawy, spotkania, literacka kawiarenka i ... wiele więcej

Wystawy, spotkania, literacka kawiarenka i wiele innych. Biblioteka w Ostrzeszowie ogłasza plan na tegoroczny Tydzień Bibliotek.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów ma bogatą ofertę kulturalną przez cały rok, ale są dwa szczególne momenty, kiedy chcemy mocniej zaakcentować naszą działalność: majowy Tydzień Bibliotek oraz październikowa Noc Bibliotek. W tym roku świętowanie zaplanowaliśmy nieco inaczej i już 11 maja o godzinie 17:00 zapraszamy wszystkich – nie tylko naszych stałych czytelników – na wyjątkowe spotkanie z Mariuszem Kędzierskim. To niezwykły mówca motywacyjny i artysta z Wrocławia, który mimo niepełnosprawności odnosi międzynarodowe sukcesy i udowadnia, że brak rąk nie jest barierą w tworzeniu pięknych rzeczy i prowadzeniu biznesu. To popołudnie będzie również okazją do nagrodzenia ''Najbardziej zaczytanych ostrzeszowian''. Dla naszych najaktywniejszych czytelników przygotowaliśmy certyfikaty oraz upominki, a całości dopełni domowe ciasto i dobra kawa - mówi dyrektor biblioteki, Dorota Owczarczak.

To nie wszystko. W planie jest też coś typowo dla najmłodszych. To spektakl Teatru Kokon dla grup zorganizowanych. Będą też spotkania z podróżnikiem w filiach w Szklarce Przygodzickiej i Siedlikowie.

Na odwiedzających czekają także wystawy. Jedna z nich to karykatury bibliotekarek.

To wystawa z przymrużeniem oka. Towarzyszyć jej będzie minikonkurs - na osobę, która rozpozna najwięcej pań uwiecznionych na rysunkach, czeka upominek. Poza elementem zabawy zapraszamy także na wernisaż wystawy prac Krzysztofa Tomaszewskiego. Artysta ten, mieszkający w Doruchowie, zaprezentuje u nas swoje niezwykłe pastele. Choć jego twórczość była już wcześniej pokazywana w naszym powiecie, bardzo cieszymy się, że te piękne prace zagoszczą teraz także w murach biblioteki - dodaje dyrektor.

Przez cały tydzień działać będzie też Book Cafe. Będzie kawa, ciasto i miejsce do rozmów. Do tego dochodzi amnestia biblioteczna.

To dobra okazja dla tych, którzy przetrzymują książki. Można je oddać bez żadnych konsekwencji. Będzie się dużo działo. Każdy wyjdzie z czymś w tym wyjątkowym tygodniu. Zapraszamy wszystkich, nie tylko naszych czytelników - mówi Dorota Owczarczak.

Tydzień Bibliotek w Ostrzeszowie potrwa od 8 do 15 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.