Nietypowa interwencja w gminie Bralin. Wezwała policję do awantury. Była ... poszukiwana listem gończym

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Bralin. Kobieta wezwała policjantów, zgłaszając awanturę ze swoim partnerem. Na miejsce przyjechał patrol dzielnicowych.

Na pierwszy rzut oka była to zwykła interwencja. 25-latka powiedziała policjantom, że pokłóciła się z partnerem podczas wyprowadzki po rozstaniu. Wszystko wyglądało na typowe nieporozumienie. Przełom nastąpił w momencie sprawdzenia danych kobiety w policyjnym systemie. Okazało się, że 25-latka jest poszukiwana listem gończym.

Funkcjonariusze wylegitymowali kobietę i sprawdzając ją w systemie policyjnym okazało się, że jest poszukiwana listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy celem odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności. Powodem jej problemów z prawem było naruszenie przepisów karnych dotyczących fałszerstwa dokumentów tj. o czyn z art. 270 § 1 kk - czytamy na stronie policji w Kępnie.

25-latka została zatrzymana. Najbliższe miesiące spędzi teraz w więzieniu.