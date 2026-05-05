Piknik Ekologiczny w Ostrzeszowie już w sobotę. Będą warsztaty, gra terenowa i masa atrakcji dla całych rodzin

Już w sobotę w parku im. Jana Pawła II w Ostrzeszowie odbędzie się Piknik Ekologiczny. To propozycja dla dużych i dla małych. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Na miejscu będą warsztaty. Będzie można zrobić kompozycje kwiatowe, uszyć torbę albo poprzerabiać stare ubrania. Będzie też okazja do stworzenia budki lęgowej. Do tego mini gra terenowa dla maluchów - z nagrodami. I na tym nie koniec.

Nasz Piknik Ekologiczny organizujemy w tym roku 9 maja i jest on zwieńczeniem corocznej akcji sprzątania świata, ale także takim małym podsumowaniem innych inicjatyw ekologicznych. Zapraszamy serdecznie wszystkich, całe rodziny, dlatego że z jednej strony na miejscu dostępne będą warsztaty takie jak przerabianie ubrań, szycie ubrań, robienie budek lęgowych czy pięknych kompozycji kwiatowych, ale także taka mini gra terenowa dla dzieci, przez którą będą przechodzić dowiadując się co nieco o ekologii, a zdobywając punkty później także otrzymają jakieś słodkości czy drobne upominki. Spotykamy się w parku im. Jana Pawła II. Tam na miejscu dostępne będzie dużo stoisk i stanowisk rowerowych, gastronomicznych, ale także właśnie warsztatowych - mówi Maja Jambroży z Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Całość rozpocznie się o godz. 15:00 i potrwa do godziny 18:00. Wstęp jest wolny.

