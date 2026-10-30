Wolne miejsca w żłobkach, mniej dzieci w przedszkolach. A jak wygląda sytuacja w ostrzeszowskich szkołach?

W mieście i gminie Ostrzeszów jest 225 miejsc żłobkowych. Ta liczba się nie zmieniła. Żłobki samorządowe mają 80 miejsc, a niepubliczne - 145. Część z nich pozostaje wolna.

32 procent miejsc w żłobkach samorządowych i ponad 40 procent w żłobkach niepublicznych jest wolnych. Oczywiście jest to związane z mniejszą liczbą dzieci i czynnikiem demograficznym - mówi dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, Sławomir Cwojdziński.

Mniej dzieci jest też w przedszkolach. W porównaniu z ubiegłym rokiem ich liczba spadła o 22. Rok wcześniej ubyło ich 23.

To jest nieco ponad dwa procent co roku mniej, ale ta sytuacja będzie się od przyszłego roku zmieniała. Jest to spowodowane tym, że w tej chwili w sześciolatkach, tak zwanych zerówkach, mamy 260 dzieci. Różnica między dziećmi, które wychodzą z systemu przedszkolnego, a tymi, które wejdą jako trzylatki, będzie już zdecydowanie większa, ponad pięć procent. W następnych latach też będzie to coraz większa różnica, która jest spowodowana urodzeniami. W roku 2025 to tylko 111 urodzeń w mieście i gminie Ostrzeszów. W bieżącym roku do września urodziło się 95 dzieci i prognozuje to podobny poziom urodzeń, jeśli chodzi o rok 2026 - dodaje dyrektor.

W podstawówkach różnica w liczbie uczniów wynosi zaledwie kilkoro dzieci.

W tych siedmiu szkołach liczba dzieci w porównaniu do roku ubiegłego jest, można powiedzieć, niezmienna. Jeśli w grę wchodzi kilkoro dzieci, to można powiedzieć, że jest taka sama. Liczba dzieci w pierwszych klasach rok do roku w następnych latach na pewno jeszcze tak bardzo nie będzie się zmieniała. Ta zmiana może nastąpić dopiero po trzech-czterech latach - mówi Sławomir Cwojdziński.

Miasto i gmina Ostrzeszów prowadzi dwa żłobki, siedem szkół podstawowych i sześć przedszkoli.

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