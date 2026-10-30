Nagrają wiersze, usłyszy ich miasto. Młodzieżowa Rada Ostrzeszowa ogłasza konkurs PO.ETER

Do konkursu mogą zgłosić się uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Warunek: szkoła musi działać na terenie gminy Ostrzeszów. Konkurs organizują młodzieżowa rada, biblioteka publiczna oraz urząd miasta i gminy.

Żeby spróbować swoich sił, nie trzeba jechać do studia ani mieć specjalnego sprzętu. Na początek wystarczy dyktafon w telefonie. Trzeba wybrać utwory z listy w regulaminie, nagrać recytację i zapisać ją w formacie MP3. Jedno nagranie nie może trwać dłużej niż 70 sekund.

Najmłodsi, czyli uczniowie klas I-III, przygotowują jeden wiersz. Mogą wybrać między innymi „Cuda i dziwy” Juliana Tuwima, „Tęczę” Marii Konopnickiej albo „Pawła i Gawła” Aleksandra Fredry.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają inne zadanie. Muszą przygotować dwa lub trzy wiersze z listy, w tym przynajmniej jeden Stanisława Czernika. Pełny wykaz utworów jest w regulaminach, które znajdziecie tutaj.

Nagrania trzeba wysłać do 26 listopada, na adres [email protected]. Do wiadomości należy dołączyć formularz zgody z regulaminu. Za osoby niepełnoletnie podpisuje go rodzic lub opiekun.

Jury będzie słuchać, jak młodzi recytatorzy wymawiają słowa i interpretują tekst. Wybierze jednego laureata wśród dzieci z klas I-III oraz trzech wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Na zwycięzców czeka nagranie w profesjonalnym studiu. To właśnie te recytacje będzie można później usłyszeć przy multimedialnych ławeczkach przy alejkach klasztornych. Laureaci mają zostać zaproszeni na wręczenie nagród do 10 grudnia.

Autor: Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów/ Materiały prasowe

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