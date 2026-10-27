Budżet Obywatelski Ostrzeszowa. Znamy zwycięskie projekty

Na oświetlenie kortów Piast zagłosowało 738 osób. To najlepszy wynik spośród projektów poddanych głosowaniu. Zadanie ma kosztować 34 tysiące złotych. Drugie miejsce w kategorii małych inwestycji zajęło doposażenie placów zabaw. Ten projekt zdobył 180 głosów, a jego koszt to 34 tysiące 800 złotych.

W kategorii pozostałych zadań najwięcej głosów - 533 - zdobyły Nieoficjalne Mistrzostwa Aktywnego Ostrzeszowa. Na ich organizację przeznaczono 6 tysięcy 650 złotych. Do realizacji trafi również projekt „Krok w przyszłość”, czyli otwarty trening darta dla mieszkańców. Zdobył 133 głosy, a jego koszt wynosi 14 tysięcy 930 złotych.

Bez głosowania zakwalifikowano dwa duże projekty. Pierwszy to zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem terenowym dla OSP Ostrzeszów. Jego koszt oszacowano na 200 tysięcy złotych. Drugi projekt, wart 195 tysięcy złotych, obejmuje utwardzenie terenu i dodatkowe miejsca parkingowe między salą sportową a kortami Piast. Zaplanowano też odnowienie wiaty i ściany treningowej oraz budowę niewielkiego magazynu na sprzęt.

Do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 12 projektów. Dwa odpadły podczas weryfikacji, a osiem poddano głosowaniu. Ponieważ w kategorii dużych inwestycji zgłoszono tylko dwa projekty, oba trafią do realizacji. Na cały Budżet Obywatelski miasto przeznacza pół miliona złotych.

Szczegóły sprawdzicie też - bezpośrednio - na stronie Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

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