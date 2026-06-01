Wilki trafiają do Kępna! Uczniowie z ZS 1 z nagrodami w Zwolnionych z Teorii

Duży sukces uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie. Podczas gali finałowej XII edycji Zwolnionych z Teorii nagrodzono aż trzy projekty przygotowane przez młodzież z tej szkoły. Łącznie, uczniowie zdobyli jednego Złotego Wilka, dwa Srebrne Wilki i jednego Brązowego Wilka.

Największe wyróżnienie trafiło do projektu „Ucz się”. Jego autorami są Julia Burzała, Zuzanna Idzik, Jakub Jurasik i Kamil Rembelski. Młodzi postanowili połączyć naukę z muzyką. Tworzą krótkie piosenki i teledyski edukacyjne, które pomagają zapamiętać szkolny materiał. W ich nagraniach można znaleźć między innymi tabliczkę mnożenia, mapy państw, zagadnienia z chemii czy prawa Newtona z fizyki. Projekt zdobył Złotego Wilka w kategorii reklama społeczna oraz Srebrnego Wilka za doskonały projekt.

Srebrnego Wilka otrzymał również projekt „Za kulisami kariery”. Tworzą go Oleksandra Kulika, Maja Grycman i Sofija Szydłowska. Uczennice nagrywają wywiady z przedstawicielami różnych zawodów. Rozmawiają między innymi z przedsiębiorcami, pracownikami służb, osobami związanymi z produkcją, handlem czy mediami. Chcą pokazać młodym ludziom, jak naprawdę wygląda codzienna praca i co trzeba zrobić, by osiągnąć wymarzony cel zawodowy.

Nagrodę zdobył także projekt „Atak Inteligencji”. Jego twórcami są Natalia Nowak, Dominika Urbańska, Yuliia Nastechko i Gracjan Zazula. Uczniowie prowadzą warsztaty poświęcone sztucznej inteligencji. Spotykają się z młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Pokazują, jak rozpoznawać fałszywe zdjęcia, filmy tworzone przez AI oraz internetowe oszustwa. Za swoją działalność otrzymali Brązowego Wilka za wyróżniający się projekt.

Sukces projektów przełożył się także na wynik szkoły. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie zajął 67. miejsce w Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii. W zestawieniu znalazło się 507 szkół z całej Polski.

W roku szkolnym 2025/2026 w olimpiadzie uczestniczyło 7426 uczniów. Młodzież zrealizowała 1534 projekty społeczne. Wśród najlepszych znalazły się aż trzy projekty z Kępna.