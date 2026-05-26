UKS Piast Ostrzeszów podsumowuje sezon. Był medal w Europie i drugie miejsce w lidze [POSŁUCHAJ]

UKS Piast Ostrzeszów zakończył kolejny sezon w pierwszej lidze. Tenisiści zajęli drugie miejsce w tabeli. To czwarty sezon z rzędu, który klub kończy na pozycji wicelidera.

Jeszcze na początku rozgrywek sytuacja zespołu była trudna. Klub miał mniejszy budżet niż wcześniej. Do tego już w październiku kontuzji doznał Kuba Masłowski. Zawodnik nie wrócił do gry do końca sezonu. Wtedy w klubie bardziej myślano o utrzymaniu niż o walce o czołówkę.

Trzeba przyznać obiektywnie, że początki tego sezonu były bardzo trudne. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przystępujemy z dużo niższym budżetem. Dodatkowo już na początku sezonu Kuba Masłowski doznał poważnej kontuzji i to były naprawdę trudne momenty. W październiku drżeliśmy o to, czy uda nam się utrzymać w pierwszej lidze. Naszym celem było wtedy po prostu spokojne utrzymanie. Ostatecznie kończymy sezon na drugim miejscu. Gramy czwarty rok w pierwszej lidze i czwarty raz kończymy rozgrywki na drugiej pozycji - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

W trakcie sezonu do pierwszej drużyny dołączył Wojtek Iwasyszyn, który wcześniej grał głównie w trzeciej lidze. Zespół zaczął regularnie zdobywać punkty i awansował w tabeli. Ostatecznie UKS Piast zakończył sezon na drugim miejscu. Wyżej była tylko drużyna z Bielska-Białej.

Klub dobrze poradził sobie też w europejskich rozgrywkach Europe Trophy. Ostrzeszowianie zdobyli brązowy medal. Ważny był między innymi mecz z włoskim zespołem, który trzeba było wygrać 3:0, żeby wyjść z grupy.

Wiedzieliśmy, że musimy wygrać z Włochami 3:0 i że będzie to bardzo trudne. To był zespół z bardzo mocnymi zawodnikami i aspiracjami medalowymi. Uwierzyliśmy jednak, że możemy to zrobić. Wygraliśmy 3:0 i wyrzuciliśmy ich z turnieju. Później pokonaliśmy drużynę z Malty i awansowaliśmy do półfinału. W meczu o brąz ponownie zagraliśmy z drużyną z Serbii, z którą wcześniej przegraliśmy. Tym razem wygraliśmy bardzo pewnie 3:0. Myślę, że to sukces, który na długo zostanie w pamięci naszego klubu i całego ostrzeszowskiego sportu - dodaje prezes.

Klub potwierdził też skład na nowy sezon. W Ostrzeszowie zostają Antek Witkowski, Michał Bańkosz i Kuba Masłowski. Do drużyny dołączą też Michał Gawlas i Dawid Michna. Obaj są zawodnikami z rocznika 2005 i mają doświadczenie z pierwszej ligi.

Z UKS-u Piast po pięciu latach odchodzi Adrian Spychała. Klub podkreśla jednak, że rozstanie odbyło się w dobrych relacjach.

Niewykluczone też, że w nowym sezonie drużyna będzie grała w hali w Rojowie. Klub czeka jeszcze na decyzję dotyczącą licencji dla sali Piasta. Wszystko ma wyjaśnić się do końca lipca. Na ligowe parkiety ostrzeszowianie wrócą we wrześniu.

Patronem medialnym klubu w sezonie 2025/2026 było Radio Eska.

UKS Piast Ostrzeszów podsumowuje sezon. Był medal w Europie i drugie miejsce w lidze - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia