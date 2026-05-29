Weekend pod znakiem imprez plenerowych. Będą food trucki, Silent Disco i rodzinny piknik w Parku Jana Pawła II

Weekend pod znakiem imprez plenerowych. Taki jest plan. W sobotę i niedzielę sporo będzie się działo w Parku im. Jana Pawła II. Na początek startuje wielka strefa gastro. Food trucki z jedzeniem z całego świata będą karmić od godziny 12:00 aż do północy. W niedzielę jemy dalej, bo stoiska działać będą od 12:00 do 19:00.

Sobotni wieczór to czas na taniec. Od godziny 20:00 w parku rusza Silent Disco. Będą bezprzewodowe słuchawki i trzy różne kanały muzyczne do wyboru. Muzykę na żywo zagrają didżeje.

W niedzielę mamy wielkie świętowanie dla dzieciaków i rodziców.

To, jak co roku nie tylko Dzień Dziecka, ale piknik dla całej rodziny. Piknik rodzinny zatytułowany „Mama, tata i ja”, który odbędzie się 31 maja w godzinach od 15 do 18 w przestrzeni Parku im. Jana Pawła II. Pięknej, zielonej przestrzeni, którą wykorzystujemy na liczne imprezy plenerowe w sezonie wiosennym, wakacyjnym, letnim. Co podczas tego pikniku? Przygotowujemy dla Was mnóstwo atrakcji, w tym animacje, Lola Land, warsztaty, niespodzianki muzyczne oraz liczne konkursy dla najmłodszych - mówi dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, Michał Szmaj.

O godzinie 16:00 w planie jest Rowerowe Show, które wykona Kamil Stunts, półfinalista programu „Mam Talent”. Od godziny 15:00 do 18:00 będzie działać Strefa Bobo, strefa klocków Linden Park oraz strażackie stoisko z quadem od OSP. Do tego dmuchańce, żywa maskotka, Piana Party i animacje Lola Land. Na scenie zaśpiewają młodzi wokaliści z grup „mini Joy” oraz „Joy”.

Dodatkowo też, zaprezentują się wszystkie, może nie wszystkie, ale większość pracowni artystycznych Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, które pokażą wycinek swojej pracy. Będzie można spróbować swoich sił i być może zachęci to uczestników festynu do zapisania się do naszych pracowni. Będzie można skorzystać ze stoiska pracowni ceramicznej, pracowni Małymi Krokami do Sztuki, pracowni działań twórczych. Także zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, w tym festynie, który co roku cieszy się dużym zainteresшением. Mamy nadzieję, że i w tym roku frekwencja nie zawiedzie - dodaje dyrektor.

Wstęp jest wolny.