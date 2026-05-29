Nowe skrzydło szpitala w Ostrzeszowie nabiera kształtów. Wszystko idzie zgodnie z planem?

Nowa część Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia coraz bardziej przypomina gotowy budynek. Na dobudowanym skrzydle pojawiło się już oficjalne logo szpitala. Widać też duży postęp prac zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

Jak informuje OCZ, zakończono już część robót wykończeniowych. Na pierwszym piętrze wykonano ścianki działowe w systemie suchej zabudowy i zamontowano granitowe parapety. Gotowe są także zewnętrzne sieci sanitarne oraz instalacje gazów medycznych. Zrealizowano również prace związane z wewnętrznymi liniami zasilającymi.

Obecnie ekipy skupiają się między innymi na pracach elewacyjnych i robotach drogowych przy wjeździe do szpitala. Trwa też montaż dźwigu windowego. W istniejącej części budynku rozpoczęły się już prace wyburzeniowe i murarskie w rejonie sprężarkowni. Cały czas wykonywana jest także instalacja wentylacyjna na dachu.

Rozbudowa OCZ-u to jedna z największych inwestycji prowadzonych obecnie przez powiat ostrzeszowski. Powstaje nowe, trzykondygnacyjne skrzydło połączone z obecnym budynkiem szpitala. Znajdą się tam między innymi poradnie specjalistyczne, pracownia badań endoskopowych, gabinety rehabilitacyjne, punkt pobrań, POZ oraz oddział wewnętrzny.

Cały czas prace przebiegają terminowo, nie mamy żadnych opóźnień. Jak można gołym okiem tak naprawdę zauważyć, to całe skrzydło pnie się w górę - mówi starosta ostrzeszowski, Dariusz Świtoń.

Według planów cała inwestycja ma być gotowa do końca 2026 roku.