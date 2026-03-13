Więcej maturzystów niż rok temu. Ponad 450 uczniów podejdzie do egzaminu

Maturalny maraton rozpocznie się 4 maja. W tym roku do egzaminu dojrzałości w powiecie ostrzeszowskim przystąpi łącznie 457 uczniów. To o około 150 osób więcej niż w ubiegłym roku.

Najwięcej maturzystów jest w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie. Tu do egzaminu podejdzie 196 uczniów. W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich maturę będzie zdawać 127 osób, a w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie 134 uczniów.

Uczniowie oprócz przedmiotów obowiązkowych wybierają też egzaminy na poziomie rozszerzonym. Największą popularnością cieszy się język angielski.

Dominuje język angielski jako przedmiot rozszerzony, bo 321 maturzystów zadeklarowało przystąpienie właśnie do języka angielskiego jako przedmiotu rozszerzonego. Na drugim miejscu jest matematyka - 137 maturzystów zadeklarowało zdawanie tego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Na trzecim miejscu jest geografia, także ponad setka, bo 133 maturzystów będzie zdawać geografię - mówi kierownik wydziału oświaty w starostwie powiatowym, Dominika Grzesiak-Sikora.

Kolejne miejsca zajmują biologia, język polski, chemia i fizyka. Część uczniów zdecydowała się też na historię, informatykę, wiedzę o społeczeństwie oraz języki obce - między innymi niemiecki, rosyjski, ukraiński czy hiszpański.

Matury pisemne rozpoczną się 4 maja od egzaminu z języka polskiego. Egzaminy potrwają do 21 maja.