Strojne Jajo wraca! Ostrzeszowskie Centrum Kultury ogłasza wielkanocny konkurs

Udział w zabawie mogą wziąć uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: od 7 do 10 lat oraz od 11 do 16 lat. Prace można wykonać dowolną techniką, jednak najwyżej punktowane będzie użycie naturalnych materiałów. Można przygotować jedną ozdobę lub obie naraz i można to zrobić zarówno samodzielnie, jak i w grupach.

Wszystkie gotowe baranki i wianki muszą być opisane w widocznym miejscu. Na metryczce powinny znaleźć się takie dane jak imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła oraz telefon kontaktowy. Do każdej pracy należy też dołączyć wypełnioną kartę uczestnika. Prace należy dostarczyć do siedziby OCK do 24 marca.

Finał konkursu już 27 marca o godzinie 13:00. To właśnie wtedy w Galerii w Ramach Piętra OCK nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej. Jury przyzna nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii. Jeśli prac będzie bardzo dużo, organizatorzy zastrzegają, że na wystawę trafią tylko te (najbardziej) wyróżniające się.

i Autor: Ostrzeszowskie Centrum Kultury/ Facebook