21 rodzin skorzysta z programu „Opieka wytchnieniowa”. Jest ponad 120 tys. zł wsparcia dla Ostrzeszowa

Jagoda Mośpan
2026-03-13 8:48

21 opiekunów osób z niepełnosprawnościami z gminy Ostrzeszów zostało zakwalifikowanych do programu „Opieka wytchnieniowa”. Dzięki temu będą mogli skorzystać z pomocy w opiece nad bliskimi. Na realizację programu miasto dostało ponad 120 tysięcy złotych z Funduszu Solidarnościowego.

opieka wytchnieniowa

Autor: eliola/ Pixabay.com

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na jego realizację w tym roku miasto otrzymało 120 166 złotych.

Celem programu jest wsparcie osób, które na co dzień opiekują się osobami z niepełnosprawnościami. Dzięki temu opiekunowie mogą na kilka godzin zostać odciążeni w swoich obowiązkach, a opiekę nad osobą z niepełnosprawnością przejmuje inna, wykwalifikowana osoba.

Do udziału w programie zgłosiło się 25 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Po przeprowadzeniu naboru do programu zakwalifikowano 21 osób. Pozostałe osoby trafiły na listę rezerwową. Zrobiliśmy pod koniec ubiegłego roku rzetelny nabór do tego programu - mówi dyrektor OPS-u, Grzegorz Rycerski. 

Usługi będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w formie pobytu dziennego. Każdy uczestnik programu będzie mógł skorzystać - maksymalnie - ze 102 godzin takiego wsparcia. Jednorazowo opieka może trwać do 12 godzin dziennie. Szczegółowy czas pomocy zostanie ustalony indywidualnie, w zależności od potrzeb.

