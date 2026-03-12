57 dzieci z gminy Ostrzeszów w pieczy zastępczej. MGOPS podsumował 2025 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie podsumował działania związane z pomocą rodzinom, które mają problemy wychowawcze lub życiowe. Chodzi o dane za 2025 rok.

Jedną z form pomocy jest praca asystentów rodziny. W gminie Ostrzeszów pracuje trzech takich specjalistów. Ich zadaniem jest pomaganie rodzinom w codziennych problemach - na przykład w organizacji życia domowego, opiece nad dziećmi czy rozwiązywaniu konfliktów.

Większość tych zadań wykonują wtedy, kiedy wszyscy są w domu, czyli dzieci są w domu, nie w szkole, nie w przedszkolach. Asystenci mają za zadanie wspierać rodzinę w tym procesie, żeby mogły przezwyciężyć swoje kryzysy - mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka w Ostrzeszowie, Grzegorz Rycerski.

W 2025 roku pomocą objęto 32 rodziny z gminy Ostrzeszów. W tych rodzinach wychowuje się łącznie 68 dzieci. W części przypadków rodziny same zgłosiły się po pomoc, ale 14 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy z asystentem przez sąd.

Nie zawsze jednak taka współpraca przynosi efekty.

Czasami ta zgoda jest oczywiście zgodą iluzyjną, ponieważ jest to robione w jakimś interesie, najczęściej po to, żeby przed sądem pokazać działania - dodaje dyrektor.

W ubiegłym roku asystenci zakończyli współpracę z 9 rodzinami. W kilku przypadkach udało się osiągnąć cel - rodziny zaczęły radzić sobie samodzielnie. Nadal jednak pozostają pod obserwacją pracowników socjalnych. Jednocześnie z 17 rodzinami zakończono współpracę, ponieważ mimo deklaracji nie podejmowały realnych działań i współpraca była tylko formalna.

W 2025 roku na taką pomoc dla rodzin wydano ponad 325 tysięcy złotych. Większość pieniędzy pochodziła z budżetu miasta, ale część udało się pozyskać z rządowych programów wspierających pracę asystentów rodziny.

Drugą częścią działań jest piecza zastępcza. To sytuacje, gdy dziecko nie może mieszkać z rodzicami i trafia pod opiekę innych osób lub do placówki.

W 2025 roku w pieczy zastępczej było 57 dzieci z gminy Ostrzeszów. Najwięcej z nich trafiło do rodzin zastępczych. 16 dzieci mieszkało u krewnych, na przykład u dziadków. 21 dzieci trafiło do rodzin zastępczych niezawodowych, a 8 do rodzin zawodowych. 12 dzieci przebywało w rodzinnych domach dziecka. Kolejne 11 dzieci trafiło do placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli do tzw. instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W ubiegłym roku pobyt dzieci w rodzinnych formach pieczy kosztował prawie 570 tysięcy złotych. Kolejne blisko 350 tysięcy złotych wydano na opiekę w placówkach, takich jak domy dziecka.