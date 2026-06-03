Umowy są już podpisane. Jest ponad milion złotych dla gmin w powiecie ostrzeszowskim. Będą remonty świetlic, place zabaw i nowe boiska

Do tegorocznej edycji programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zgłoszono 283 projekty z całej Wielkopolski. Wsparcie otrzymało 125 z nich. Wśród zwycięskich wniosków znalazło się 13 projektów z powiatu ostrzeszowskiego.

W tym roku zwiększyliśmy budżet konkursu do 17 milionów złotych. Zwiększyliśmy również wysokość wsparcia do 100 tysięcy złotych na projekt. Jeśli chodzi o powiat ostrzeszowski, to 13 projektów będzie realizowanych. Jest to bardzo dużo i kwota dotacji wynosi milion 156 tysięcy złotych. Taka kwota trafia do powiatu ostrzeszowskiego, do gmin i mieszkańców. Bardzo serdecznie gratuluję - mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski.

Dwa projekty zrealizuje gmina Doruchów. Jeden powstanie w Godziętowach, drugi w Torzeńcu.

W Godziętowach chcielibyśmy przerobić pomieszczenia po byłym sklepie spożywczym i przeznaczyć je dla koła gospodyń wiejskich. Będzie to ich własne miejsce do działalności. Drugie zadanie dotyczy Torzeńca. Tam poprawimy wejścia do budynku, wymienimy kocioł grzewczy i doposażymy teren przy altanie w ławki i stoły - mówi wójt Doruchowa, Urszula Kowalińska.

Po dwa projekty będą też realizowane w Grabowie nad Prosną i Kraszewicach.

Otrzymaliśmy po 100 tysięcy złotych na każdy z projektów. W Dębiczu zostanie zmodernizowana kuchnia i plac zabaw. Natomiast w Kopciu przeprowadzony będzie kompleksowy remont sali, toalet i garderoby - mówi burmistrz Grabowa nad Prosną, Maksymilian Ptak.

Jedna dotacja będzie przeznaczona na dokończenie remontu sali wiejskiej w Racławicach, a druga na budowę altany i zagospodarowanie terenu przy sali w Kuźnicy Grabowskiej. To dwa ważne zadania dla mieszkańców różnych części gminy - dodaje sekretarz gminy Kraszewice, Paweł Ulichnowicz.

Pieniądze na dwa zadania są też dla Miasta i Gminy Mikstat.

Cieszymy się bardzo, bo udało się zdobyć dofinansowanie na dwa zadania. W Kaliszkowicach Kaliskich za 100 tysięcy złotych będziemy kontynuować modernizację sali wiejskiej. To inwestycja, która trwa już od pewnego czasu, a teraz dzięki tym środkom będzie można zrobić kolejny ważny krok. Drugi projekt powstanie w Biskupicach Zabarycznych. To inicjatywa mieszkańców, a dokładnie grupy mam związanych ze szkołą podstawową. Chcą odnowić plac zabaw, który jest już mocno zużyty. Projekt nosi nazwę „Miodzioland”, nawiązującą do historii miejscowości, której mieszkańcy przed laty słynęli z danin płaconych miodem - mówi burmistrz Mikstatu, Henryk Zieliński.

Dotacja trafia także do Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Uzyskaliśmy dotację na dwa bardzo podobne projekty. Oba dotyczą budowy boisk sportowych. Chcemy, by dzieci i młodzież miały miejsce do aktywnego spędzania czasu, a w Rojowie chcemy - przede wszystkim - przywrócić życie miejscu, które kiedyś tętniło aktywnością mieszkańców - mówi burmistrz Ostrzeszowa, Patryk Jędrowiak.

Pieniądze trafią też do gmin Kobyla Góra i Czajków. W Kobylej Górze to:

Mąkoszyce - 28 648,00 zł na stworzenie miejsca integracji międzypokoleniowej na boisku sportowym (projekt „Zakątek wiejski z nutą historii”).

Bierzów - 28 266,00 zł na budowę placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej (projekt „Duży i mały bawi się i ćwiczy w cieniu starych dębów”).

A w Czajkowie:

Michałów - 30 000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej na miejsce integracji.

Salomony - 30 000,00 zł na remont świetlicy i adaptację pomieszczenia na sanitariaty.

Wszystkie projekty trzeba zrealizować max. do końca listopada.