UKS PIAST Poprawa Ostrzeszów przed nowym sezonem. „Przygotowania już trwają”

Każdy z zawodników przygotowuje się na razie we własnym zakresie. Michał Gawlas ma za sobą dwa zgrupowania reprezentacji Polski seniorów. Dawid Michna wrócił natomiast z Akademickich Igrzysk Europejskich. Zdobył tam złoty medal drużynowo oraz brązowy indywidualnie.

Michał bardzo przykłada się do treningów i myślę, że zaprocentuje to w tym sezonie. Dawid przywiózł złoto w turnieju drużynowym oraz brązowy medal w rywalizacji indywidualnej. To pokazuje, jak dużym potencjałem dysponuje ten chłopak. Jestem spokojny o to, że Antek Witkowski i Michał Bańkosz przygotują się w odpowiedni sposób – mówi prezes UKS-u Piast Ostrzeszów, Jarosław Krzywaźnia.

Do pełnej formy wraca też Jakub Masłowski.

Kuba dochodzi do siebie i jest w coraz lepszej formie. Pewnie nie od początku sezonu, ale chcemy, żeby spokojnie wracał do pełni sił. Liczymy, że będzie stanowił trzon tej pierwszoligowej drużyny - dodaje prezes.

Wspólne treningi ruszą 27 lipca w Ostrzeszowie. Po tygodniu zawodnicy wyjadą na obóz sportowy.

Od 10 sierpnia będziemy dalej trenować na własnych obiektach. Chcemy przygotować się jak najlepiej. Wiemy, że od września będzie dużo turniejów indywidualnych, a w połowie miesiąca ruszą rozgrywki ligowe. To będzie bardzo wymagający sezon - mówi Jarosław Krzywaźnia.

Pierwsza kolejka pierwszej ligi odbędzie się 19 września. Klub czeka jeszcze na oficjalny terminarz i informację o pierwszym rywalu.

W nowym sezonie ostrzeszowscy tenisiści zagrają także w Pucharze Polski. Bardzo możliwy jest również ich kolejny występ w europejskich pucharach.