Rowerem przez pięć gmin. Trwają zgłoszenia na 8. Sztafetę Pokoju

Ruszyły zgłoszenia na 8. Sztafetę Pokoju. To rajd rowerowy organizowany z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczestnicy odwiedzą miejsca związane z historią regionu i uczczą pamięć ofiar wojny.

Sztafeta odbędzie się w niedzielę, 30 sierpnia. Start o 9:30 przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Kluczborskiej w Byczynie. Rowerzyści pojadą przez pięć gmin: Byczynę, Bolesławiec, Łękę Opatowską, Wieruszów i Doruchów.

Trasa ma około 62 kilometrów. Jest podzielona na pięć etapów. Po drodze będą przystanki przy 14 lokalnych miejscach pamięci. Chodzi między innymi o pomniki, cmentarze i groby osób zamordowanych podczas II wojny światowej.

Meta będzie w Torzeńcu - przy pomniku mieszkańców zamordowanych podczas wojny. Zakończenie i rozdanie medali będzie około godziny 16:30.

Rajd nie jest wyścigiem. Nie będzie pomiaru czasu ani klasyfikacji. Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma pamiątkową kamizelkę. Osoby obecne na zakończeniu w Torzeńcu dostaną również medal.

W sztafecie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu rajdu ukończą 16 lat. Młodsi rowerzyści również mogą wystartować, ale muszą zostać zgłoszeni przez szkołę, która zapewni im opiekę. Niepełnoletni uczestnicy potrzebują zgody rodzica lub opiekuna.

Zgłoszenia są przyjmowane do 17 sierpnia, do godziny 16:00. Trzeba wypełnić deklarację uczestnictwa. Dokument można dostarczyć do Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, wysłać pocztą albo e-mailem. Deklarację można także przekazać koordynatorowi w swojej gminie. Udział w rajdzie jest bezpłatny.