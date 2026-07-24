Pobili go, bo miał się z nich śmiać? 18-latek trafił do aresztu

Według policji 18-latek i jego 15-letni brat bez wyraźnego powodu zaatakowali młodego mężczyznę.

Bracia mieli wiele razy uderzyć pokrzywdzonego. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń twarzy.

Jak wyjaśniał później starszy z podejrzanych, powodem ich zachowania miało być to, że pokrzywdzony „śmiał się z nich pod nosem”. Okoliczność ta w żaden sposób nie usprawiedliwia agresywnego i bezprawnego zachowania sprawców - mówi Ewa Golińska-Jurasz z komendy policji w Ostrowie.

18-latek usłyszał zarzut udziału w pobiciu i spowodowania u mężczyzny poważnych obrażeń.

Policjanci, w porozumieniu z prokuratorem, wystąpili z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 18-letniego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego tymczasowy areszt - dodaje Ewa Golińska-Jurasz.

Sprawą młodszego z braci zajmie się sąd rodzinny.