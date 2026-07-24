Pobili go, bo miał się z nich śmiać? 18-latek trafił do aresztu

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-24 12:51

Miał się z nich śmiać. To wystarczyło, by zaatakowali. Jest tymczasowy areszt dla 18-latka, który wraz ze swoim 15-letnim bratem miał zaatakować młodego mężczyznę. Do zdarzenia doszło 17 lipca na jednej z ulic w Ostrowie Wielkopolskim.

Biały napis Policja na niebieskim tle radiowozu. O pobiciu w Ostrowie Wielkopolskim przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: mraj/ Archiwum prywatne

Według policji 18-latek i jego 15-letni brat bez wyraźnego powodu zaatakowali młodego mężczyznę.

Bracia mieli wiele razy uderzyć pokrzywdzonego. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń twarzy.

Jak wyjaśniał później starszy z podejrzanych, powodem ich zachowania miało być to, że pokrzywdzony „śmiał się z nich pod nosem”. Okoliczność ta w żaden sposób nie usprawiedliwia agresywnego i bezprawnego zachowania sprawców - mówi Ewa Golińska-Jurasz z komendy policji w Ostrowie. 

18-latek usłyszał zarzut udziału w pobiciu i spowodowania u mężczyzny poważnych obrażeń.

Policjanci, w porozumieniu z prokuratorem, wystąpili z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 18-letniego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego tymczasowy areszt - dodaje Ewa Golińska-Jurasz.

Sprawą młodszego z braci zajmie się sąd rodzinny. 

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