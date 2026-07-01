Umowy podpisane. Prawie 5 mln zł na drogi w powiecie ostrzeszowskim

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-01 17:40

Są pieniądze na remonty dróg. Podpisano właśnie umowy z wykonawcami na modernizację odcinków i budowę chodników w pięciu gminach powiatu ostrzeszowskiego. To w ramach tegorocznej edycji Powiatowego Programu Przebudowy Dróg. Pójdzie na to prawie 5 mln złotych. Płacą - powiat i gminy, po połowie.

Starosta Dariusz Świtoń przy stole z dokumentami i flagami. O remontach dróg w regionie czytaj w Eska Ostrzeszów.
Autor: Powiat Ostrzeszowski/ Materiały prasowe

Powiat przeznaczył na tegoroczny program 2,5 miliona złotych. Drugie tyle dołożyły gminy. W tym roku do programu przystąpiły Mikstat, Grabów nad Prosną, Kraszewice, Czajków i Doruchów. Jedyną gminą, która nie bierze udziału w programie, jest Kobyla Góra.

Jeśli chodzi o powiatowy program modernizacji dróg, w tym roku przystąpiło do niego pięć gmin. Jedna gmina nie przystąpiła do naszego programu, to gmina Kobyla Góra. Pozostałe samorządy wspólnie z powiatem będą realizowały te zadania. Włodarze wskazują odcinki dróg, które ich zdaniem wymagają pilnej interwencji. Są to drogi powiatowe, ale oddajemy ten prym wójtom i burmistrzom, żeby to oni sugerowali nam, które odcinki wymagają pilnej interwencji - mówi starosta ostrzeszowski, Dariusz Świtoń.

Drogowcy pojawią się w:

  • gmina Mikstat: modernizacja dróg nr 5582P i 5583P oraz budowa nowego chodnika w Kaliszkowicach Ołobockich (wartość: 1 015 896,14 zł),
  • gmina Grabów nad Prosną: modernizacja drogi nr 5584P Przedborów–Bukownica w miejscowości Chlewo (wartość: 964 873,50 zł),
  • gmina Kraszewice: modernizacja drogi nr 5586P w Głuszyna oraz budowa chodnika w Kuźnicy Grabowskiej na drodze nr 5585P (wartość: 1 028 548,84 zł),
  • gmina Czajków: modernizacja odcinków dróg nr 5590P, 6232P oraz 5586P (wartość: 1 125 356,73 zł),
  • gmina Doruchów: modernizacja drogi nr 5592P w m. Wrzosy oraz budowa chodnika na trasie Ostrzeszów–Doruchów (droga nr 5576P) (wartość: 721 785,13 zł).

Powiat Ostrzeszowski oraz Miasto i Gmina Ostrzeszów wspólnie remontują w tym roku ulicę Łąkową. 

Prace we wszystkich gminach mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Przeczytaj także:
Od środy rusza przebudowa ulicy Łąkowej. Będą utrudnienia
QUIZ. Kto ma pierwszeństwo przejazdu? Test obrazkowy, bez kompletu nie siadaj za kółko!
Pytanie 1 z 11
No to zaczynamy! Na początek prościutkie. Kierowca którego samochodu musi zachować większa czujność i dostosować się drugiego?
Quiz. Kto ma pierwszeństwo w danej sytuacji?