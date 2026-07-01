Umowy podpisane. Prawie 5 mln zł na drogi w powiecie ostrzeszowskim

Powiat przeznaczył na tegoroczny program 2,5 miliona złotych. Drugie tyle dołożyły gminy. W tym roku do programu przystąpiły Mikstat, Grabów nad Prosną, Kraszewice, Czajków i Doruchów. Jedyną gminą, która nie bierze udziału w programie, jest Kobyla Góra.

Jeśli chodzi o powiatowy program modernizacji dróg, w tym roku przystąpiło do niego pięć gmin. Jedna gmina nie przystąpiła do naszego programu, to gmina Kobyla Góra. Pozostałe samorządy wspólnie z powiatem będą realizowały te zadania. Włodarze wskazują odcinki dróg, które ich zdaniem wymagają pilnej interwencji. Są to drogi powiatowe, ale oddajemy ten prym wójtom i burmistrzom, żeby to oni sugerowali nam, które odcinki wymagają pilnej interwencji - mówi starosta ostrzeszowski, Dariusz Świtoń.

Drogowcy pojawią się w:

gmina Mikstat: modernizacja dróg nr 5582P i 5583P oraz budowa nowego chodnika w Kaliszkowicach Ołobockich (wartość: 1 015 896,14 zł),

gmina Grabów nad Prosną: modernizacja drogi nr 5584P Przedborów–Bukownica w miejscowości Chlewo (wartość: 964 873,50 zł),

gmina Kraszewice: modernizacja drogi nr 5586P w Głuszyna oraz budowa chodnika w Kuźnicy Grabowskiej na drodze nr 5585P (wartość: 1 028 548,84 zł),

gmina Czajków: modernizacja odcinków dróg nr 5590P, 6232P oraz 5586P (wartość: 1 125 356,73 zł),

gmina Doruchów: modernizacja drogi nr 5592P w m. Wrzosy oraz budowa chodnika na trasie Ostrzeszów–Doruchów (droga nr 5576P) (wartość: 721 785,13 zł).

Powiat Ostrzeszowski oraz Miasto i Gmina Ostrzeszów wspólnie remontują w tym roku ulicę Łąkową.

Prace we wszystkich gminach mają zakończyć się jeszcze w tym roku.